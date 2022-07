„Ich will Jahrgangsbester werden“

Als Führender der U18-Weltrangliste im Zehnkampf (7443 Punkte) brachte Matthias Lasch (TGW Zehnkampf-Union) die Corona-bedingte Absage der U18-EM im Vorjahr um sein Debüt bei einem Großereignis. Ab heute (siehe Zeitplan) duelliert sich der 17-jährige Scharnsteiner eine Altersklasse höher mit den weltbesten Nachwuchs-Zehnkämpfern bei der U20-WM in Cali (COL).

Bruder beschenken

„Ich will bester meines Jahrganges (2004/Anm.) werden und vielleicht geht sich eine Platzierung unter den besten Zehn aus“, betonte Lasch im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Die langwierige Anreise nach Kolumbien — inklusive „ewigem“ Aufenthalt in Madrid sowie dem nervenaufreibenden Transport seiner Stabhochsprung-Stäbe und jenen von Teamkollege Alexander Auer — hat das OÖ-Talent mit seinem Bruder, Trainingspartner und auch Trainer Leo Lasch gut absolviert.

Letzten Freitag wurde sein wichtigster Ansprechpartner 21, gefeiert wird aber erst nach den beiden intensiven Wettkampftagen. „Wir werden gemeinsam essen gehen. Wir haben uns auch schon ein Lokal ausgesucht, aber vor dem Zehnkampf wird nichts mehr riskiert und hoffentlich kann ich Leo in den nächsten zwei Tagen noch zusätzliche Geschenke machen“, schmunzelte Lasch.

Erfolgreiche Matura

Mit Sophie Kreiner (ATSV Linz) startet in Kolumbien ein weiteres OÖ-Mehrkampf-Ass. Bereits im Vorjahr war die VOLKSBLATT-TopTalent-Teilnehmerin von 2021 in Nairobi bei der U20-WM im Siebenkampf-Einsatz und schrammte als Vierte hauchdünn an einer Medaille vorbei. Im Frühjahr konzentrierte sich die 18-jährige Linzerin zwar auf die erfolgreich bestandene Matura, doch sollte Kreiner in den Bereich ihrer persönlichen Bestleistung (5652 Punkte) kommen, ist wieder eine Platzierung unter den besten Zehn möglich.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Von Daniel Gruber