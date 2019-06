„Ich würde sehr gerne weiterarbeiten“

Von Harald Engelsberger

Seinen Oberösterreich-Besuch nutze gestern Sebastian Kurz auch, um im Technologiedock Neue Werft im Linzer Hafen mit Gründern und Jungunternehmern über Digitalisierung zu diskutieren und Wünsche der Start-up-Szene zu eruieren. „Ich freue mich, hier an der Digitalen Meile in Linz Gast zu sein. Ich unterscheide eigentlich nicht zwischen Start-ups und Jungunternehmen, weil ich über jeden Gründer froh bin, der sich in Österreich selbstständig macht. Und ich rede gerne mit Jungunternehmern, denn sie wissen, was wichtig ist für den Standort.“

Gerade die Meinung dieser Wirtschaftstreibenden sei ihm wichtig, um für die Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehöre etwa für einfachere Gründungen auch eine „AG Light“, die bereits in Vorbereitung und weit fortgeschritten war, ehe die Regierungsarbeit beendet werden musste. Weiters sei Österreich bei den Förderungen zwar top, aber dann doch zu langsam. „Wir haben in der Regierung zuletzt einiges auf den Weg gebracht und wenn es die Menschen wollen, dann würde ich diesen Weg gerne fortsetzen“, so Kurz.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der Kurz bei diesem Termin begleitete, verglich die Wirtschaft mit einem Auto: „Vielleicht wird in Wien gelenkt, der Motor ist aber Oberösterreich. So kommt ein Vietel aller Österreich-Exporte aus unserem Bundesland und zwei von drei Export-Euros werden hier erwirtschaftet.“

Der Linzer Wirtschaftsreferent Vbgm. Bernhard Baier erzählte über „Österreichs erste Digitale Meile im Linzer Hafen, die mittlerweile mehr als 100 Unternehmen mit rund 2600 Mitarbeitern umfasst. Diese hohe Dichte an Top IT-Unternehmen ist ein absoluter USP von Linz“. Gerade für den Technologiestandort Linz sei die Entwicklung dieser Firmen essenziell. Um zukünftige Herausforderungen meistern zu können, brauche es aber einen Zusammenschluss aller Beteiligten.

Im Anschluss besuchte Kurz dann das Bezirksseniorenheim Gramastetten, in dem er ebenso herzlich empfangen wurde und mit den Senioren und Pflegemitarbeitern über die Zukunft der Pflege plauderte.

Weiters stand dann auch noch ein Besuch bei der Rabmer Gruppe in Altenberg und einer Diskussion mit Lehrlingen, Lehrausbildern und Fachkräften zum Thema „Lehre“ auf dem Programm. Den Abschluss bildete eine öffentliche Diskussions-Veranstaltung „Sebastian Kurz im Gespräch“ am Abend beim „Wirt z’Bairing“ in Altenberg.