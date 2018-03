„Ich wusste, da zählt jede Minute“

Von Renate Enöckl

NEUHOFEN/KREMS — Yvonne Kögl wurde am Dienstagabend in Neuhofen (Bez. Linz-Land) zur Lebensretterin für einen 51-Jährigen. Der Bewohner einer Betreuungseinrichtung war, wie berichtet, kopfüber in die Krems gestürzt und drohte zu ertrinken. Am Dienstag erzählte die bald Zweifach-Mama im VOLKSBLATT von den dramatischen Minuten: Mit ihrer einjährigen Tochter im Kinderwagen und ihrem Hund war die schwangere 31-Jährige zu Fuß am Heimweg, als sie auf Höhe der Kremsallee eine Person im Wasser liegen sah — „zuerst noch mit dem Kopf über, dann unter Wasser“. „Ich wusste sofort, ich muss ihm helfen, aber auch, dass ich das alleine nicht schaffe“, erzählt sie. Also wählte sie den Notruf und lief gleichzeitig zu den umliegenden Häusern, klingelte dort aber vergeblich. „Ich wusste ja, dass in solchen Momenten jede Sekunde zählt, da funktioniert man einfach!“ Schließlich wurde eine Altenfachbetreuerin, die mit einer Dame spazieren war, auf sie aufmerksam.

„Wäre ich nicht da gewesen, er wäre ertrunken“

Der Frau gelang es auch, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. „Er war nicht ansprechbar, aber bei Bewusstsein“, sagt die Retterin, die der Vorfall nachdenklich stimmt. „Wäre ich nicht da gewesen, wäre er sicher ertrunken“, sagt sie. Die Mannschaft des Roten Kreuzes, die binnen weniger Minuten vor Ort war, kann sie nur loben: „Wahnsinn, was die Retter täglich leisten müssen.“ Die 31-Jährige will nun bald einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Den Gutschein dafür hat sie, und an einem Baby-Erste-Hilfe-Kurs hat sie schon teilgenommen.