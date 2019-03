Identitäre in Linz im selben Haus wie blaue Burschenschafter aktiv

Nach dem Wirbel um die österreichischen Identitären im Zusammenhang mit dem mörderischen Anschlag in Neuseeland hatten alle Parteien schonungslose Aufklärung gefordert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte sogar an, eine Auflösung der Identitären prüfen zu lassen, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) distanzierte sich mit der Feststellung: „Die freiheitliche Partei hat nichts mit den Identitären zu tun.“

Wende am Wochenende

Nach dem vergangenen Wochenende schaut das aber anders aus: In Linz-Urfahr sind Identitäre und blaue Burschenschafter der „Arminia Czernowitz“, der auch die Linzer FPÖ-Stadtregierungsmitglieder Vbgm. Markus Hein und StR Michael Raml angehören, im selben Haus aktiv. Diese Villa Hagen gehört laut Grundbuch dem Verein „Studentenheim Urfahr“. Vereinsobfrau ist Martina Grabmayr, die Ehefrau vom Linzer FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Grabmayr. Dieser ist Kassier des Vereins. Schriftführer ist laut Vereinsregister Wolfgang Kitzmüller. Er ist FPÖ-Gemeinderat in Kirchschlag und Ehemann der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ). Hein und Raml sagten zu den „OÖN“, von einem Khevenhüller Zentrum noch nie etwas gehört zu haben und Vereinsobfrau Grabmayr war nicht bewusst, dass die Identitären ihren Treffpunkt in der Villa Hagen haben. Dabei hatte Grabmayr ebendort ein Konzert eines Rappers, der mit nationalistischen Texten auftritt (siehe Screenshot), genehmigt.

Pikantes Detail: Eine gewisse Martina Grabmayr, auf Facebook auch mit dem Linzer Gemeinderat Grabmayr befreundet, hat am 12. Oktober insgesamt fünf Likes auf der Khevenhüller-Facebookseite hinterlassen: Zwei Likes für das Titelfoto und drei Likes für die Ankündigung einer Veranstaltung im Khevenhüller Zentrum.

Für die Landes-SPÖ und die Grünen Linz wird die Verbindung zwischen der Linzer FPÖ und den Identitären immer deutlicher, wie sie in Aussendungen verkündeten. „Dass FPÖ-Funktionäre nun so tun, als ob sie nicht wüssten, wer in der Villa Hagen ein und aus geht, ist völlig unglaubwürdig“, so Grünen-Klubobmann Helge Langer. LH Thomas Stelzer (ÖVP) habe inzwischen die Landespolizeidirektion beauftragt, einen Lagebericht zu den Identitären in OÖ zu liefern.

Kickl in Bedrängnis

Jetzt gerät auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wegen angeblicher Kontakte zu den Identitären in Bedrängnis, die „Bild“-Zeitung zitierte den deutschen Europapolitiker Elmar Brok (CDU): „Wir müssen uns in Deutschland fragen, welche sicherheitsrelevanten Daten mit einem Innenminister der FPÖ geteilt werden können, der Vorträge vor diesen rechten Kadern gehalten hat.“ Laut Innenministeriums-Sprecher Christoph Pölzl funktioniert „die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden über die Grenzen hinweg, wie die jüngsten Fahndungserfolge belegen“.