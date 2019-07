Identitären-Unterstützer aufgelöst

Das Landesverwaltungsgericht OÖ bestätigte die Auflösung des Linzer Unterstützungsvereines der „Identitären Bewegung Österreich“ (IBÖ) durch die Polizei.

In der Begründung heißt es, dass es sich um einen Scheinverein gehandelt habe, dessen alleiniger Zweck gewesen sei, für die IBÖ Spendengelder einzusammeln und dafür ein Bankkonto einzurichten. Eine weitere Vereinstätigkeit habe laut LVwG tatsächlich nicht stattgefunden.

LH Stelzer erleichtert

In einer Stellungnahme reagierte LH Thomas Stelzer erleichtert: „OÖ ist ein Land der Weltoffenheit und der Toleranz und das soll es auch weiterhin bleiben. Ich kämpfe daher vehement und in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden gegen extremistische Gruppierungen. Ich bin froh, dass das LVwG heute die Auflösung des Vereins bestätigt hat, der offensichtlich für die Identitären Spendengeld eingesammelt hat“, so Stelzer.

Auch Landespolizeidirektor Andreas Pilsl begrüßte die Entscheidung: „Die Polizei wird immer genau hinschauen, wenn es zu Unrechtmäßigkeiten kommt — auch bei Vereinen mit politischem Hintergrund. Hier gilt es besonders, gewissen Anfängen zu wehren.“ Vorausgegangen waren laut Pilsl bundesländerübergreifende Ermittlungen im Zusammenhang mit der so genannten „Identitären Bewegung“.

Der Linzer Vbgm. Bernhard Baier (ÖVP) sieht die Stadt Linz, insbesondere Bgm. Klaus Luger (SPÖ) gefordert, das von der ÖVP LInz beantragte Maßnahmenpaket gegen Extremismus endlich umzusetzen: „Dieses LVwG-Urteil unterstreicht, dass es Null-Toleranz für Extremismus in Linz geben darf.“

Identitäre ohne Struktur

Der Linzer Verein ist einer von drei den Identitären zugerechneten Vereinen in Österreich — die beiden anderen befinden sich in Wien und Graz. Die Identitäre Bewegung selbst hat keine offizielle Organisationsform und existiert weder als Verein noch als Partei. Die Staatsanwaltschaft Graz führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Abgabenhinterziehung gegen 22 Personen aus dem Umfeld der Identitären.