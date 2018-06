Identität, fein aufgeschnitten

Von Christian Pichler

Selten hiesiges Sprechen so prägnant kurzgefasst: „Ich komme aus einer Sprache, wo man gut damit durchkommt, wenn man alle paar Minuten ,Goi?‘ sagt.“ Mieze Medusa, bürgerlich Doris Mitterbacher, hat einige Jahre in Gallneukirchen gelebt. Studiert hat sie in Innsbruck, wo die Leute hörbar härter reden: „Nix g’sogt isch gnuag g’lobt.“

Mieze Medusa ist die Pionierin der österreichischen Slam-Poetry, der Poesie des gesprochenen Wortes mit dem Ziel, möglichst schlau und gut zu unterhalten. Wie fulminant das funktionieren kann, zeigten Mieze Medusa und ihre Partnerin Yasmin Hafedh am Mittwoch in Wels. Zusammen nennen sie sich seit 2011 Team MYLF, was nur so ähnlich klingt wie eine Gruppe islamistischer Fundamentalisten auf den Philippinen („MILF“).

Die unverzichtbare Welser Initiative „Experiment Literatur“ hatte zum Sommerfest geladen, statt wie üblich der Schl8hof war der Volkspark freiluftige Bühne. Famos der Auftakt im Duett, Gedanken einer Kassiererin im Supermarkt. Wechselseitig von einem Piep! der übergezogenen Ware begleitet, die innere Abwesenheit ins Wortbild gesetzt: „Zehn Deka Identität, bitte fein aufg’schnitt’n.“ Ein Sprechgesang, musikalischer Flow, der HipHop zeitgenössischen Daseins. Alles fließt ein, Rückenschmerzen und Kühlschrankmagneten, Jugend und Liebe und Lieblings-CDs. Konsumwelt, die das Denken verstopft, Infoflut im Internet, aus glitzernden Augen jauchzt es „ich! ich! ich!“. War da einmal etwas, die Welt verändern? Die Welt leider kein Erich-Fried- Gedicht, Mieze Medusa unverdrossen: „Besser eine Kerze anzünden als die Dunkelheit verfluchen.“

„Aus dem Bauch einer Frau“

Sie fühlen sich alt, auch Hafedh mit 27 schon „steinalt“. Hafedh als Yasmo auch erfolgreiche Popkünstlerin, berüchtigt seit ihrem sensationellen Auftritt bei der Amadeus-Gala. Hafedhs Eltern deutsch-tunesisch, über die Frage nach der „Herkunft“ kann sie köstlich lästern. Aus Wien? „Aus dem Bauch einer Frau“. Sie motschkert wie der Mundl, eine echte Wienerin: „Ich kann drei Melange tragen und dabei unfreundlich sein.“

Tolle Frauen, tolle Slammerinnen, Zugabe für das in der Botanik lungernde Auditorium. Heute rappt Yasmo mit „Klangkantine“ bei den Bubble Days im Linzer Hafen.