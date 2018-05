IFN: Die halbe Milliarde beim Umsatz ist erreicht

Durch Zukäufe und organisches Wachstum hat sich die Internorm-Mutter IFN mit Sitz in Traun in den vergangenen Jahren in neue Höhen geschwungen. Im Vorjahr wurde erstmals die Marke von einer halben Milliarde Euro beim Umsatz (502 Millionen) und bei der der Betriebsleistung (512 Millionen) übertroffen. Der operative Gewinn (Ebit) sei mit 25,3 Mio. Euro ein zufriedenstellendes Ergbnis, erklärte Vorstand Johann Habring am Donnerstag.

„Lösungen für Europa“

„Wir sind mittlerweile eine europäische Fenstergruppe, die überall perfekt abgestimmte Lösungen anbieten kann“, so Miteigentümer Christian Klinger über den zurückgelegten Weg. Dabei schielt er auch schon auf das nächste Fernziel: Die Milliarde-Marke beim Umsatz könnte 2025 geknackt werden. Das sei eine Mischung aus Ziel und Vision, will er sich aber nicht darauf festnageln lassen.

Mission Nordeuropa

Mit den Zukäufen der vergangenen Jahre in Nordeuropa (2016 Kastrup in Dänemark, die 80-prozentige Übernahme der finnischen Skaala steht kurz vor dem Abschluss) hat sich IFN ein neues Standbein und eine neue Vertriebsstruktur aufgebaut.

Der Kastrup-Zukauf war auch hinsichtlich der Bespielung des britischen Marktes erfolgt, bezüglich des Brexits macht sich Klinger keine Sorgen. Derzeit seien bei Kastrup, wie auch bei der in Großbritannien gut vertreten Marke GIG kaum Auswirkungen des bevorstehenden Austritts zu spüren, einzig die Wechselkurse drücken aufs Ergebnis. Zudem sei man mit Kastrup in Großbritannien in einer Nische tätig, gibt er sich zuversichtlich.

Norddeutschland fehlt

Angesprochen auf den nun gesamteuropäischen Anbieter verrät Klinger doch noch eine Region, in der sich IFN noch besser aufstellen will. In Norddeutschland sei man unterrepräsentiert, hier seien bei Gelegenheit auch Zukäufe möglich, so Klinger. Mit einer Eigenkapitalquote von 59 Prozent bzw. einem Eigenkapital von 180 Mio. Euro (verdreifacht in den vergangenen 10 Jahren) hat IFN auch das Geld dazu. Nicht nur finanztechnisch legte das Fensternetzwerk in der Vergangenheit zu: Knapp 3200 Mitarbeiter beschäftigt die Gruppe mittlerweile.

cs