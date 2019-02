IGGÖ-Chef bei Kölner Tagung mit Islamisten

Von Manfred Maurer

Erklärungsbedarf hat der um ein weltoffeneres Image bemühte neue Chef der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ): Ümit Vural und weitere IGGÖ-Chefs nahmen Anfang Jänner an einem von der türkischen Religionsbehörde Diyanet organisierten „Treffen der europäischen Muslime“ in Köln teil. Laut Rechercheplattform Addendum waren dort auch Spitzen der islamistischen Muslimbruderschaft zugegen, darunter Hussein Halawa. Er ist Generalsekreträr des europäischen Fatwa-Rates, dessen in Katar lebender Vorsitzender Yusuf Qaradawi Adolf HItler als „gerechte Strafe Allahs für die Juden“ betrachtet.

Vom VOLKSBLATT damit konfrontiert, teilt IGGÖ-Sprecher Rusen Timur Aksak mit: „In der Teilnehmerliste gibt es keine Organisation namens ‘Muslimbrüder’“. Das stimmt. Aber die Namen der Islamisten stehen auf der Liste, wären also für einen Insider wie Vural identifizierbar gewesen. Aksak: „So genau kennt die niemand.“ Und: „Der Umstand, dass unter den Teilnehmern zwei vom Verfassungsschutz Beobachtete sind, heißt ja nicht, dass alle radikal sind.“ Dass Vural seine Teilnahme an der Konferenz nicht öffentlich kommuniziert hatte, rechtfertigt die IGGÖ mit dem Wunsch der Gastgebers, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib).

Umstrittene Erklärung…

Vurals Erklärungsbedarf resultiert nicht nur aus der Präsenz der Muslimbrüder, sondern auch aus der Abschlusserklärung das Treffens. Darin wird zwar dem islamistischen Terror eine Absage erteilt, aber auch einem Islam europäischer Prägung. Wörtlich heißt es in dem Dokument: „Die Einschränkung des Islams, der durch adjektivische Bestimmung einer bestimmten Region … zugeschrieben wird – wie … ‘europäischer Islam’ – (steht) im Widerspruch zur Universalität des Islams.“

Gleichzeitig schreibt das Dokument den Einfluss der Türkei auf Europas Muslime fest. So heißt es in Punkt 18: „… wurde die Gründung eines Sekretariats beim Präsidium für Religionsangelegenheiten (Diyanet, untersteht der türkischen Regierung, Anm.) beschlossen um die Institutionalisierung des Treffens der europäischen Muslime herzustellen und die Umsetzung der Beschlüsse des Treffens nachzuverfolgen.“

„… nicht bindend“

Vural habe das Dokument nicht unterzeichnet, sondern nur „zur Kenntnis“ genommen“, beteuert Aksak. Was das bedeutet? „Was man nicht unterfertigt, ist nicht bindend.“

Pikanterweise werden Vural und sein Stellvertreter Seyfi Recalar in der Teilnehmerliste der Konferenz nicht als Österreicher, sondern als Türken geführt. Wohl nur ein Irrtum der Veranstalter…