Ihr „Fleisch“ ist sein Besitz

Von Christian Pichler

Am größten, am allergrößten sind Männer darin, sich in Selbstmitleid zu suhlen. Den Zauberkönig überkommt beim Heurigen die Wut auf seine tote Frau. Im nächsten Augenblick ist er das heulende Elend, „wenn i an mei Oide denk“. Die gleichfalls besoffene Runde kommentiert den Stimmungswechsel zirkusreif: „Haaa-llo!“

bezahlte Anzeige

Gesunde Luft und Operettenseligkeit

Ödön von Horváths Stück „Geschichten aus dem Wiener Wald“ ist großes, maßlos entblößendes Theater. Wirtschaftskrise, Armut und Arbeitslosigkeit der 1920er treffen auf goldenes Wiener Herz. Auf gesunde Luft in der Wachau, schöne blaue Donau und Operettenseligkeit. Horváth zerschmettert Idyllen, Regisseurin Cornelia Metschitzer setzt noch eins drauf, inszeniert zu „I am from Austria“ trunkenen Totentanz. Köstliche Szene, aber Obacht, fällt heute im rechten Diskurs unter „tendenziell anti-autochthon“.

Die Tribüne Linz wagt und landet einen Triumph, Premiere der „Geschichten aus dem Wiener Wald“ war am Mittwoch. Zentralgestirn ist Marianne, die ihr unschuldiges Herz dem Hallodri Alfred schenkt. Sie bekommen ein Kind, die Familie zerbricht, Marianne strampelt als Erotiktänzerin ums Überleben.

Samuel Pock spielt einen guten Alfred, smart und arrogant, noch zu jugendlich, den ganzen kalten Zynismus Al- freds auszustrahlen. Alexander Lughofer ist Oskar, den einst Helmut Qualtinger überlebensgroß böse gab. Lughofer legt den Fleischhauer erst weicher an, aber alle männliche Grausamkeit spürbar, wenn er sein „Fleisch“ Marianne am Ende in Besitz nimmt.

Ein Genuss ist der Senior Eugen Victor als Zauberkönig. Knuddelig und hartherzig, ein kaputter Mann, aber seine Tochter Marianne herunterputzen, das kann er. Die pure Freude — schon wieder! — Rudi Müllehner: grauslicher Havlitschek, in die Jahre gekommene Sexbestie Valerie („des san meine Tuttln!“) und giftig-dämonische Großmutter, die Mariannes Kind tötet. In mehreren Rollen auch Kristin Henkel, ihr Juden hassender Militärbursch Erich: eine düstere Zukunftsahnung Horváths.

Boshafte Perlen funkeln in diesem Text, bis zu den berühmten vorletzten Worten Oskars: „Ich hab dir mal gesagt, Mariann, du wirst meiner Liebe nicht entgehn.“ Paula Kühn ist eine famose Marianne, liebreizendes Wiener Mädel und wie gelähmt, als Alfred sie abserviert. Ein Orkan, wenn Marianne endlich ihre Verzweiflung in die Welt schreit. Den Triumph Oskars nimmt sie leblos hin: „Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr.“

Nur noch der Korb auf der Bühne, darin das tote Kind. Licht aus, Publikum hält den Atem an. Fassungslosigkeit, die Tribüne Linz hat ein Monster geschaffen. Standing Ovations nach drei Stunden (mit Pause) wuchtigem Theaterereignis.

***

Bis 13. Dezember, Karten: 0699/11399844