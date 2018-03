Ihre Karriere begann in Linz

Ihr erstes Engagement als Schauspielerin erhielt sie nach dem Zweiten Weltkrieg am Linzer Landestheater. Später wurde sie an der Seite von Will Quadflieg als Jedermann von 1956 bis 1959 die Buhlschaft in Hugo von Hofmannsthals Klassiker. Am Mittwoch, eine Woche vor ihrem 91. Geburtstag, verstarb Martha Wallner, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Martha Wallner wurde am 28. März 1927 in Wien geboren. Schon als Schülerin ging sie ins Burgtheater, um ihre Lieblinge Gusti Huber, Lieselotte Schreiner und Ewald Balser zu sehen. Später studierte sie selbst Schauspiel am Konservatorium der Stadt Wien und an der Schauspielschule Krauss. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete Wallner als Hilfsschwester in einem Lazarett und kam später zur Heeresapotheke.

Nach ihrem Engagement in Linz, wo auch ihr Ehemann, der Schauspieler Erich Auer, spielte, ging sie zurück nach Wien und sprach erfolgreich bei Volkstheater-Intendant Paul Barney vor. Nach dem Volkstheater kam Wallner in der Spielzeit 1956/57 ans Wiener Burgtheater, wo sie bis 1986 auftrat. Ein Höhepunkt ihrer langen Karriere war die Rolle der Buhlschaft, die sie bei den Salzburger Festspielen innehatte. Auf der Leinwand trat die Schauspielerin u.a. in Maximilian Schells „Geschichten aus dem Wienerwald“ (1979) in Erscheinung.