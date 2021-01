Ihre Sterne im Jahr 2021

Widder 21.3. – 20.4.

Widdergeborene haben ein großes Kämpferherz, das mutig neue Wege sucht und sich nicht scheut, diese zu beschreiten. Bis 7.1.21 ist Ihr ganz persönlicher Planetenherrscher Mars überfordert durch seinen Kampfgeist und seine Unbesonnenheit. Ab dann wird es für die Widder-Geborenen ruhiger. Die Liebe läutet das neue Jahr durch erotische und romantische Tage ein. Speziell zum Jahreswechsel können sich neue Chancen ergeben. Singles flirten, was das Zeug hält, für jene, die in festen Beziehungen sind, gibt es vermehrt Chancen, um friedlicher miteinander umzugehen, wobei die Erotik nicht zu kurz kommt. Glücksplanet Jupiter zeigt sich das gesamte Jahr sehr unterstützend und wohltuend. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf, trotzdem, gemeinsam mit dem großen Zeigefinger vom Planeten Saturn wäre es vernünftig, ehrlich zu bleiben und, wenn nötig, lieber einen Schritt zurückzugehen. Beruflich ist das Jahr ein erfolgreiches. Sie haben einiges an Vorarbeit geleistet, um nun endlich zu ernten. Haben Sie Vertrauen und setzen Sie sich und andere nicht unter Druck. Sie werden auch so Ihre Ziele erreichen. Saturn wird Sie in Disziplin und Ausdauer unterstützen. Gesundheitlich findet der Widder bei körperlicher Betätigung zu sich. Stellen Sie für Ihr Wohlbefinden Ihre Lebensgewohnheiten etwas um. Eine vernünftige Haltung und ein Mittelweg wären ratsam.

Stier 21.4. – 20.5.

Ihre Richtlinien sind für das Jahr 2021 längst abgesteckt. Es wird aber trotzdem ein Jahr, das eher durchwachsen ist. Einerseits wissen Sie genau, was Sie wollen und wohin Sie Ihren Blick richten, andererseits wirft Ihnen Saturn, in einem negativen Winkel zu Ihrer Geburtssonne, immer wieder kleine bis größere Brocken vor die Füße. Glücksplanet Jupiter zeigt sich wohlwollend und federt manche Probleme etwas ab. Doch Uranus in Ihrem Zeichen macht Sie ungeduldig und Saturn zwingt Sie, mit eiserner Disziplin, für den Weg, den Sie beschreiten wollen, erst einmal Vorarbeit zu leisten. Nichts fällt einem in den Schoß, aber mit Gründlichkeit werden Sie Ihre Wünsche umsetzen können. In der Liebe wird sich am Anfang des Jahres ein sehr leidenschaftlicher Aspekt zwischen Mars und Venus aufbauen, der unerwartet so manchen Single in den sicheren Hafen einer Beziehung führen wird. Beruflich wird es ein gutes Jahr, doch auch da gilt, immer wieder genaue Analysen machen und wenn es Schwierigkeiten gibt, nicht einfach das Handtuch werfen, sondern nach einer Lösung suchen. Gesundheitlich zeigt sich, dass Sie ganz nach Stier-Qualität ruhig und gelassen bleiben sollten, denn ansonsten werden Ihnen die Nerven einen Strich durch die Rechnung machen. Frische Luft und lange Spaziergänge werden dabei hilfreich sein, um die Gedanken wieder klarer ordnen zu können.

Zwillinge 21.5. – 21.6.

Für Sie als im Tierkreis Zwilling Geborener wird das Jahr 2021 ein sehr bedeutungsvolles. Gleich zu Anfang des Jahres bringen Saturn und Jupiter im Trigon zu Ihrer Sonne viel Kraft und Energie. Diese Konstellation treibt Sie richtig nach vorne. Veränderungen sind im Vormarsch und für manches werden Sie Ihren ganzen Mut zusammennehmen müssen. Es wird nicht immer leicht sein, aber Sie werden im richtigen Moment genügend Mut zum Risiko zeigen und als Sieger hervorgehen. Die Liebe entwickelt sich dieses Jahr für alle Zwillinge sehr harmonisch und mit vielen Highlights. Egal, ob Sie in einer festen Beziehung oder alleine leben, Sie werden die Liebe genießen. Die Liebesgöttin steht hinter Ihnen und versucht Ihre Zweifel, die den Zwillingen immer wieder ihr Leben etwas erschweren, zu zerstreuen. Beruflich werden Sie die ersten Monate des Jahres viel Vorarbeit leisten müssen, wo sich auch immer wieder Probleme zeigen werden, doch mit Jupiter und Saturn bekommen Sie großartige Hilfe und ab März werden Sie Ihre persönlichen Erfolge einholen. Gesundheitlich wird es ein gutes Jahr, wobei Sie unbedingt Ihre Abwehrkräfte stärken sollten, da Neptun Sie durch psychosomatische Reaktionen schwächen könnte. Um Ihre zeitweiligen Zweifel zu zerstreuen, gehen Sie in die Natur und machen Sie so viel als möglich in der frischen Luft.

Krebs 22.6. – 22.7.

Langsam können Sie wieder durchatmen. Das neue Jahr 2021 wird in jedem Falle leichter als das letzte Jahr. Heuer ist es notwendig, dass Sie sich wieder sammeln und Ruinen, die entstanden sind, wieder neu aufbauen. Vieles ist zerschlagen worden, Träume sind verloren gegangen, nun heißt es nach vorne schauen, denn es ist ein Jahr der Erneuerungen. Mit eisernem Willen werden Sie Ihren Weg finden und Pluto wird Ihnen den Weg weisen. Alles in allem wird es ein Jahr der Entfaltung und vieler neuer Möglichkeiten. In der Liebe ergibt sich endlich auch für Sie wieder ein neues Glück. Paare, die die letzten Jahre gemeinsam geschafft haben, bekommen sehr viel neuen Rückenwind. Mutig und voll Selbstvertrauen finden Sie, wenn Sie Single sind, eine neue Partnerschaft, aber auch viele Flirts sind möglich. Aufregende Zeiten stehen Ihnen bevor. Beruflich werden Sie mehr Verantwortung übernehmen und das könnte Ihrem Konto gut tun. Durch Neptun im Winkel zu Ihrer Geburtssonne vermeiden Sie unbedingt unüberlegte Handlungen, jede Entscheidung sollte doppelt überlegt werden. Ihre Intuition wird Sie führen, trotzdem alles überprüfen. Gesundheitlich achten Sie bitte auf Ihre Balance. Ernähren Sie sich gesund und abwechslungsreich, machen Sie Sport, auch wenn es nicht immer leicht sein wird. Ihr Wohlbefinden wird es Ihnen letztlich zeigen.

Löwe 23.7. – 23.8.

Kraftvoll und mit einer großen Portion Eigensinn beginnen Sie das Jahr 2021. Egal wie viele Steine Ihnen am Weg nach vorne begegnen, mutig und ehrgeizig werden Probleme behoben. Sie als Löwe-Geborener sind optimistisch und besitzen den Mut, in die Zukunft zu schauen. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, heißt es in einem alten Lied und genauso fühlen Sie sich. Viele Erwartungen und Hoffnungen erfüllen sich und Sie können Ihr Glück oft gar nicht fassen. Ihr Liebesleben geht rauf und runter und zur Ruhe kommen Sie selten. Seit längerer Zeit waren Veränderungen bei Ihnen an der Tagesordnung, doch da wir heuer ein Saturnjahr haben, wird es für Sie wieder mehr Stabilität geben. Im Beruf können Sie dieses Jahr 2021 nutzen, um herauszufinden, was Sie nicht nur beruflich erfüllt, sondern Ihnen auch wirklich Spaß macht. Sie haben hohe Ziele und sind sehr kreativ in deren Umsetzung. Ihre Kollegen schätzen Ihren Einsatz und die Art, wie Sie Probleme lösen. Glückplanet Jupiter zeigt sich in vielfältiger Weise unterstützend und auch, wenn es anfänglich problematisch ausschaut, die Sterne stehen positiv auf Ihrer Seite. Gesundheitlich achten Sie darauf, dass Sie genügend Schlaf bekommen, denn ansonsten werden sich Ihr Kreislaufsystem und Ihre Nerven negativ auf Ihren Alltag auswirken. Stärken Sie Ihr Immunsystem, als Ausgleich wäre Yoga empfehlenswert.

Jungfrau 24.8. – 23.9.

Jungfrauen wollen keine Veränderung, doch trotz großer Umwälzungen, die sich im Jahr 2021 anzeigen, werden Sie in Ihrem Lebensalltag wieder vermehrt Stabilisation erreichen. Schritt für Schritt können Sie anstehende Arbeiten erledigen, sich auf Ziele konzentrieren und zu einem geregelten Lebensrhythmus finden. Durch Neptun in Opposition zu Ihrem Tierkreiszeichen könnten Sie sich in gewissen Situationen durch diffuse Wahrnehmungen etwas beirrt fühlen. Überlegen Sie bei größeren Entscheidungen genau, wie wichtig es für Sie ist. In der Liebe sind Sie auf einem romantischen Pfad. Zeigen Sie, wie viel Liebe in Ihnen steckt, denn nach außen wirken Sie etwas nüchtern. Der Himmel ist für die Liebenden nicht immer strahlend, aber viele werden Ihre Partner in den Hafen der Ehe führen, auch wenn es Anfang des Jahres nicht nach Harmonie ausschaut. Die Singles unter Ihnen versuchen, Stabilität in ihr Leben zu bringen. Beruflich wird Ihnen Ihre nüchterne Bodenständigkeit den Weg ebnen. Durch Ihre gute Vorstellungskraft werden Sie von Ihren Kollegen oft als Führungskraft gesehen. Sie sind fast immer Herr der Lage und Ihre Entscheidungen werden in vollem Ausmaß respektiert. Gesundheitlich zeigt sich ein gutes Jahr, um Ihre Figur auf Vordermann zu bringen und Ihr Immunsystem zu stärken. Durch Müdigkeit spüren Sie Ihre körperlichen Grenzen.

Waage 24.9. – 23.10.

Mit viel Schwung und Elan beginnt das Jahr 2021. Es ist gerade für Sie als romantische und immer nach Harmonie strebende Waage nicht leicht, dass derzeit vieles drunter und drüber geht. Dort, wo Sie gerne etwas unternehmen wollen, gibt es immer wieder Einschränkungen und Ihre unmittelbare Umgebung zeigt sich oft etwas distanziert. In Ihrem Liebesleben wird Ihnen am Sternenhimmel ein wunderbarer Liebesstern glänzen. Es ist die ganz große Liebe möglich. Zeigen Sie Ihren Charme, flirten Sie, aber bleiben Sie trotzdem ernsthaft, um Ihre Träume zu verwirklichen. Ein Mensch, der Ihr Herz erobert, wirkt heilend für Ihre Seele. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, der Augenblick ist etwas Besonderes. Beruflich werden Sie heuer Ihre Erfüllung finden, denn Sie arbeiten sehr an der Umsetzung Ihrer Vorstellungen. Es war und ist harte Arbeit, die Sie leisten, dafür wird die Belohnung umso vollkommener. Erkennen Sie aber, dass es im Leben nicht nur um Arbeit geht. Auf Ihre Arbeitskollegen können Sie sich wirklich verlassen. Haben Sie Vertrauen und geben Sie auch etwas von Ihren Aufgaben ab. Für Ihre Gesundheit ist heuer ein idealer Zeitpunkt, um mit leichten Sportarten zu beginnen. Gehen Sie walken oder schwimmen. Machen Sie immer nur, was Ihnen wirklich Lust bereitet, und vergessen Sie bei Ihrem Sporteinsatz niemals die Dehnungsübungen.

Skorpion 24.10. – 22.11.

Das Jahr 2021 fordert von Ihnen echten Mut, doch mutig sind Sie als Skorpion. Da Sie aber zu starken Gefühlen neigen, können Sie auf Ihre Umwelt sehr intensiv und zeitweise anstrengend wirken. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mitmenschen mit Ihrer starken Intensität nicht überfordern. Die Liebe und die Erotik, ein ewiges Spiel und eine ewige Herausforderung. So brauchen Sie das heurige Jahr viel Freiraum und das zeigt sich wiederum in Ihrer Abenteuerlust. Die Unruhe lässt Sie von einem Flirt in den anderen schlittern. Sollten Sie in einer festen Beziehung sein, ist es unbedingt nötig, dass Sie ehrlich mit Ihrem Partner alles besprechen. Misstrauen wirkt zerstörerisch auf alles, was Sie aufgebaut haben. Vor allem im Beruf wird es ein interessantes Jahr. Skorpione sind ehrgeizig. Ihre Ziele und Vorstellungen wollen sie unbedingt erfüllt sehen. Veränderungen sind heuer an der Tagesordnung, da Uranus Ihrem Geburtszeichen gegenüber steht. Achten Sie auf Ihre Finanzen und bleiben Sie wachsam, Schulden bzw. ein Kredit wären heuer nicht ratsam. Gesundheit steht im Vordergrund. Sie setzen sich mit voller Intensität ein, egal auf welchem Gebiet, und darum brauchen Sie unbedingt einen Ausgleich. Legen Sie ruhige Minuten ein oder teilen Sie sich Ihre Zeit so ein, dass eine kurze Meditation Platz hätte. Sie brauchen Ruhe zwischendurch, damit Sie sich wieder regenerieren können.

Schütze 23.11. – 21.12.

Dem Schützen zeigen sich im neuen Jahr 2021 keine sonderlichen Belastungen. Doch es ist trotz allem eine Zeit der Veränderungen, die sich noch länger hinziehen wird. Sie werden sich neu orientieren und neue Wege finden, um Ihre Reiselust zu stillen. Als Schütze wollen Sie sich entfalten können und dazu gehört neben dem Reisen auch die Weiterbildung. In der Liebe starten Sie gleich zu Anfang des Jahres mit Unterstützung der Venus, unserem Liebesplaneten, in den Modus Verliebtheit bis hin zur großen Liebe. Singles könnten tatsächlich einen Seelenverwandten finden. Die rosarote Brille ist dem Schütze-Geborenen jedenfalls sicher. Beruflich werden heuer Ihre Ideen mehr als sonst gefragt sein bzw. Anklang finden. 2021 sind die Schützen Glückskinder, denn die Sterne sind auf Ihrer Seite und unterstützen speziell finanzielle Angelegenheiten. Achten Sie jedoch besonders auf Ihre Wortwahl, da schnell Verwirrung entstehen kann. Durch Neptun sind vermehrt Missverständnisse zu erwarten. Lesen Sie auch Kleingedrucktes bei Verträgen, um unnötige Probleme zu vermeiden. Gesundheitlich ist nicht nur die geistige Beweglichkeit wichtig, sondern auch körperliche Bewegung, diese befreit Ihren Geist und steigert Ihr Wohlbefinden, Ihre Zufriedenheit und Ihre Lebenslust. Vertrauen Sie Ihrem Körper, er weiß am besten, was er braucht.

Steinbock 22.12. – 20.1.

Mit viel neuer Energie geht es 2021 weiter und alles was Sie noch zu keinem Endresultat gebracht haben, wird eine gute Wende nehmen. Ihre Tatkraft und Ausdauer haben Vorzeigequalität und das auf allen Ebenen. Sie versuchen, allem Struktur zu geben und so wird dieses Jahr herausfordernd, da sich vieles spontaner ergeben wird und Sie sich oft mitgerissen fühlen. Sie wollen Disziplin und nicht Spontanität, somit gefällt Ihnen manches anfangs nicht so sehr. Letztlich aber zeigen Sie Mut und nehmen die Herausforderungen an. In der Liebe, egal ob Sie in einer festen Beziehung leben oder ob Sie Single sind, aufregende Zeiten sind Ihnen vorbestimmt. Uranus positiv zu Ihrer Geburtssonne bringt sinnliche und untypische Momente, mit denen Sie nicht rechnen. Ihre Beziehung könnte neu beflügelt werden oder eine wichtige Person kommt in Ihr Leben, bringt neuen Wind und wirbelt alles richtig durcheinander. Beruflich kündigt sich ein gutes Jahr an. Achten Sie auf die Details, denn genau diese sind wichtig. Im Job sind Sie ein begehrter Ratgeber, denn das, was Sie raten, hat immer Hand und Fuß. Gesundheitlich sind Sie top in Form. Sie haben Power und trotzdem die nötige Ausdauer. Nur Uranus könnte Sie etwas zu stark in die Mangel nehmen und für Sie zu viel Schwung ins Leben bringen. Nehmen Sie kommende Aufgaben an, es ist Zeit, neue Wege einzuschlagen.

Wassermann 21.1. – 19.2.

Das Jahr 2021 beginnt mit der Konstellation Jupiter und Saturn, die einige Monate gemeinsam durch Ihr Tierkreiszeichen wandern. Gleichzeitig macht Uranus einen Aspekt und bringt Unruhe. Das kann widersprüchlich werden, da Uranus für die Freiheit eintritt und Saturn für Einschränkungen steht. Das ergibt Spannungen in vielen Gebieten, somit läuft voraussichtlich so einiges unrund. Ihnen als Wassermann-Geborener fällt es generell leicht, Dinge loszulassen, die überholt sind. Befreien Sie sich, denn Ihr Auftrag ist heuer, nur wirklich wichtige Verpflichtungen wahrzunehmen. In der Liebe wird es ein Kommen und ein Gehen geben. Möglich ist auch, dass Sie ein komplett neues Umfeld schaffen, indem Sie sich selber noch besser kennenlernen werden. Jupiter steht bis Mai in Ihrem Tierkreiszeichen und dann erst wieder Ende Juli und er wird Sie sehr positiv in unterstützen. Unerwartetes kommt genau dann, wenn man nichts erwartet. Also, vielleicht sogar die Liebe für die Ewigkeit. Beruflich wird dieses Jahr sehr ambivalent. Es ist ein Jahr der Prüfungen, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Glücksplanet Jupiter wird Sie unterstützen, das Richtige zu finden. Wer mehr will, muss auch zu mehr bereit sein. Für Ihre Gesundheit ist es wichtig, dass Sie sich bewegen. Es muss nicht nur körperlich sein. Werden Sie kreativ, gehen Sie Ihren Hobbys nach.

Fische 20.2. – 20.3.

Das neue Jahr kann nur besser werden. 2021 wird ein sehr interessantes Jahr. Was nicht passt, sollte losgelassen werden. Jupiter, unser Glücksplanet, wird sich von Mai bis Juli in Ihrem Tierkreiszeichen aufhalten und somit ist Ihnen zusätzliches Glück beschieden. Sie wissen, was gut ist, und nehmen Ihre Chancen wahr. Wunder sind gerade bei Ihnen als Fisch-Geborener möglich. In der Liebe wird sich vieles zum Positiven verändern. Uranus bildet einen positiven Aspekt zu Ihrer Fische-Sonne und unterstützt Sie oft auf sehr spontane und originelle Art und Weise. Neue Begegnungen werden Sie begeistert in ihren Bann reißen, bereits bestehende Partnerschaften werden sicher keine Langeweile haben. Durch Neptun ist etwas Vorsicht angesagt, da dieser Ihren Blick etwas trüben kann. Beruflich gibt es viele neue Vorschläge und Ideen, lassen Sie alles einfach zu und blockieren Sie sich nicht. Wer weiß, was sich daraus so machen lässt. Wenn Jupiter zwischen Mai und Juli mithilft, steht wirklich alles unter einem guten Stern und Sie werden Ihren ganz persönlichen Erfolg einholen können. Gesundheitlich zeigt sich viel Wohlgefühl. Sie fühlen sich wirklich pudelwohl. Trotz allem sollten Sie sich bewegen, natürlich mit Maß und Ziel. In der Natur werden Sie Ihre ganz persönliche Stille finden. Suchen Sie sich Sportmöglichkeiten, die zu Ihnen passen.