Ihre Sterne im Jahr 2022

Ein Jahreshoroskop zeigt nur die allgemeinen Tendenzen, die sich an einem einzigen Faktor, nämlich der Sonne orientieren. Ein individuelles Horoskop ist viel komplexer. Daher sollten Sie folgende, unten geschriebene Aussagen, nur als Grundtendenz verstehen. Eine individuelle Deutung Ihres persönlichen Horoskops bringt eine klarere, eindeutige und sehr persönliche Aussage.

Widder (21.3. – 20.4.)

Der Widder ist ein sehr mutiger Geselle, der gerne in Eigenregie agiert. Oft ist er zu heftig, aber dafür überlegt er nicht lange, sondern hilft ganz einfach. Da der Widder-Geborene wenig Geduld hat, wird er alles sehr schnell erledigen, doch vieles ist dann nicht wirklich durchdacht und bringt dadurch wieder Probleme mit sich. Der Beginn des Jahres 2022 zeigt sich durch Euphorie und Tatendrang, leider lassen sich diese Möglichkeiten nicht so umsetzen und wenn doch, dann nur verbunden mit Schwierigkeiten, die erst überwunden werden müssen. Das wiederum stachelt den Widder auf, um trotz vieler Hürden doch noch das gewünschtes Ziel zu erreichen. Die Liebesgöttin zeigt sich im Frühling sehr offen, lange erwünschte Sehnsüchte werden sich bei einigen endlich erfüllen. Zeigen Sie Ihren Charme, aber überstürzen Sie nichts in Ihrem Übermut. Beruflich wird es ab Mai erfolgreich bergauf gehen, doch Ihre Ziele müssen Sie mit jeglichem Einsatz verfolgen. Durch Ihre Disziplin, die im Job sehr vorteilhaft ist, wird sich auch finanzieller Erfolg einstellen. Hören Sie bei wichtigen beruflichen Entscheidungen auf Ihre eigene Stimme. Gesundheitlich fühlen sich am wohlsten, wenn Sie Ihren Energien freien Lauf lassen und dadurch Stress gut abbauen können. Joggen, walken oder einfach ins Studio, Hauptsache, Sie lassen ihre Energie einfach raus.

Stier (21.4. – 20.5.)

Der Stier wird zwar im neuen Jahr 2022 durch Uranus immer wieder etwas irritiert sein, denn unvorhergesehene Ereignisse werden auch dieses Jahr ihren Schabernack treiben, doch Sie werden immer wieder in Aufbruchstimmung versetzt und können wirklich Ihre Kreativität ausleben lernen. Stiere möchten keine Veränderungen, das passt nicht in ihren Lebensplan, aber genau das müssen Sie lernen. Nichts kann man festhalten und wenn Sie absolut nicht loslassen wollen, werden Sie wahrscheinlich dazu gezwungen werden. Leben Sie Ihre innere Kraft, sie wird Ihnen Ihren Weg zeigen. In der Liebe ist heuer vieles möglich. Die große Liebe, der perfekte Flirt, aber auch eine Trennung. Uranus bringt frischen Wind ins Beziehungsleben, nutzen Sie diese tolle Veränderung und machen Sie einmal einen anderen Blick nach vorne, vielleicht entdecken Sie ganz neue Seiten an Ihrem Partner. Beruflich werden Karrierewünsche endlich in Erfüllung gehen. Ambitionierte Stiere sollten jede Chance ergreifen, die Sie dem erwünschten Platz weiter oben näher bringt und Ihren Status in der Gesellschaft stärkt. Gesundheitlich achten Sie darauf, dass Ihnen Ihre Puste nicht ausgeht, denn ein Stier ist zwar robust, doch durch Uranus werden auch bei Ihnen die Nerven etwas strapaziert. Planen Sie immer wieder einen Kurzurlaub oder einen ruhigen Tag im Spa ein.

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

2022 beginnt mit Meinungsverschiedenheiten. Achten Sie bei heftigen Gesprächen darauf, dass Sie Ihrem Gegenüber die Gelegenheit geben, seinen Standpunkt auszudrücken. Als Zwilling-Geborener sind Sie rhetorisch meist überlegen und das kann ärgerlich für Ihren Gesprächspartner werden. Zeigen Sie Ihre Kompromissbereitschaft, dann bleibt die Harmonie erhalten. Die Liebe und die Schmetterlinge kommen, ab dem Frühling zeigen sich Venus und Mars harmonisch und es wird eine wundervolle Zeit für Verliebte. Partnerschaften können sich wieder neu finden. Ab Juni werden die Liebesgefühle stärker, tiefer und bei einigen von ihnen verbindlicher. Wirkliche Ehrlichkeit mit Ihrem Liebespartner und mit sich selber ist notwendig, um jetzt die richtigen Schritte zu tun. Beruflich zeigt sich Ihr wacher Geist und Ihre Bereitschaft, Ihre großartigen Ideen auszuarbeiten. Arbeiten Sie genau und der Schlüssel zum Erfolg liegt direkt vor Ihren Füßen. Kleine Rückschläge sind notwendig, damit Sie noch ehrgeiziger weiterarbeiten und erfolgreich durch das Jahr gehen. Ihre Gesundheit ist meist ein Zusammenspiel von Körper und Geist. Dafür ist es wichtig, Bewegung an der frischen Luft zu machen, dann finden Sie Klarheit und unangenehme Gedanken schwinden. Mitte August wandert Mars in Ihr Zeichen und Energie und Kraft werden Sie so richtig nach vorne treiben.

Krebs (22.6. – 22.7.)

Der Jahreswechsel wird wie ein Feuerwerk sein. Sie strahlen und faszinieren und Ihre sanfte, sehr umsorgende Seite kommt bei allen ungemein gut an. Da gelingt doch gleich alles besser. In Liebesangelegenheiten sind Sie auch heuer mit einem Trigon Neptun verbunden, das Sie sehr romantisch werden lässt, und mit Jupiter, der gemeinsam mit Venus positiv Ihr Zeichen durchwandert, erleben Sie einen Frühling sondergleichen. Der Liebeshimmel ist für viele wunderbar und voller Sterne. Das stärkt jedoch die Gefahr, dass Sie des öfteren in Tagträume verfallen, wodurch Sie dann sehr unsanft wieder auf den Boden der Realität fallen könnten. Beruflich ist das Jahr etwas durchwachsen. Pluto, der Planet für Machtkämpfe und Eifersucht zeigt immer wieder, wie wenig Sie anderen vertrauen. Sie haben die letzten Jahre viel dazugelernt, aber noch werden Sie daran erinnert, dass erfolgreich zu sein auch Ihre Mitarbeiter miteinbezieht. Wenn Sie das Jahr nutzen und gute Vorarbeit leisten, werden Sie im Herbst Ihre Chancen bekommen und die Karriereleiter hochklettern. Gesundheitlich ist es für Sie von Vorteil, wenn Sie keinen schweißtreibenden Sportarten nachgehen. Sportlicher Ehrgeiz sollte vermieden werden. Lange Spaziergänge sind für Sie als Krebs-Geborener viel befriedigender und Ihr Seelenheil kann wirklich heil bleiben bzw. werden.

Löwe (23.7.-23.8)

Löwe-Geborene starten mit der Energie des Planeten Mars ins neue Jahr 2022. Mit voller Kraft voraus heißt Ihr Leitsatz, nur nicht müde werden. Mut und Übermut regieren anfangs, aber Ende Jänner wird es wieder ruhiger und angefangene Projekte werden jetzt zu Ende gebracht. Uranus in Spannung zu Ihrem Zeichen macht Sie ungeduldig und Saturn zwingt Sie, mit Härte und Disziplin den Weg, den Sie beschreiten möchten, weiterzugehen. Nichts fällt einem in den Schoß, aber mit Gründlichkeit werden Sie Ihre Wünsche umsetzen und Ihren Thron einnehmen. Sie sind Optimist und glauben an Ihre Erfolge. Sie würden es gerne leichter und spielerischer machen, doch dieses Jahr wird wirkliche Aufmerksamkeit von Ihnen gefordert. In der Liebe zeigt sich wie immer Ihr Charme, der Sie unwiderstehlich macht und viele Herzen zum Schwingen bringt. Anfang März stehen Ihnen alle Türen offen, bleiben Sie aber wählerisch. Beruflich werden Sie sich die Karriereleiter hinaufarbeiten, nicht immer leicht, aber Sie bleiben stetig am Weg. Nach diesem Energieschub Anfang des Jahres, wird es für Sie leicht werden, kleinere Steine aus dem Weg zu räumen. Gesundheitlich schwankt Ihre Kondition immer etwas, doch mit einigen eingebauten Freistunden wird sich Ihr Körper wieder schnell erholen. Achten Sie darauf, dass Ihre Stressmomente so selten wie möglich sind.

Jungfrau (24.8. – 23.9.)

Im neuen Jahr 2022 bieten sich den Jungfrau-Geborenen wirklich tolle Zeiten. Jungfrauen sind fleißig und immer bemüht, alles bis ins kleinste Detail zu durchleuchten. Heuer gibt es viele Chancen, Ihren persönlichen Erfolg heimzubringen. Der Jahresbeginn ist noch etwas unspektakulär, doch sehr bald wird es im privaten Leben viele glückliche Momente geben. Jupiter und Neptun stehen direkt gegenüber und bringen ihren Einfluss den Jungfrau-Geborenen. Die Liebe erblüht bei vielen Singles, aber auch ältere Beziehungen leben wieder richtig auf und finden ihren Weg zur Seele ihres Partners. Selbst Langzeitpaare spüren wieder die Schmetterlinge im Bauch! Seien Sie nur nicht zu kleinlich. Großzügigkeit und Toleranz wird Ihren Liebesangelegenheiten letztlich ganz neue Qualität verleihen. Beruflich können Sie auf der Karriereleiter weiter nach oben steigen. Weiter oben müssen Sie auf jeden Fall mit etwas mehr Machtkämpfen rechnen. Vor allem auf finanzieller Ebene sieht es gut aus. Sie können mit einem unerwarteten Geldsegen rechnen. Gesundheitlich krempeln Sie Ihre Ärmel hoch und zeigen Sie, dass Sie wirklich Ihre Energie im Tun nützen. Legen Sie los, machen Sie einfachen Sport, aber wenn möglich kontinuierlich. Achten Sie genau darauf, welche Nahrung Ihnen gut tut, denn übermäßiges Essen könnte Ihrem Darm beleidigen.

Waage (24.9. – 23.10)

Vieles ist 2022 möglich, nichts unmöglich. Höflichkeit und einnehmender Charme macht den Waage-Geborenen einiges leichter. Einzig und alleine ihre Entscheidungsfähigkeit lässt so manchen anderen innerlich kochen, denn wenn jemand eine schnelle Entscheidung braucht, den können Sie zur Verzweiflung bringen. Sie wägen alles genau ab, schnelle Entschlüsse sind nicht Ihr Ding. Im Frühling kehrt die Liebe ein. Doch Achtung vor Eifersucht und Ängsten. Die vielen Flirtmöglichkeiten bringen auch Unsicherheit mit sich, dunkle Gewitterwolken trüben eventuell den blauen Liebeshimmel. Beruflich geraten Sie immer wieder unter Druck und einige Neider gibt es in Ihrem Arbeitsfeld auch. Doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn letztlich werden Sie Ihr Ziel erreichen, auch wenn es mitunter für Sie als Harmonie bedürftige Waage nicht leicht ist. Dank Saturn erkennen Sie die wesentlichen Details, ohne sich im Kleinklein zu verzetteln. Langfristiges Planen wird Ihren Erfolg bestätigen. Gesundheitlich wäre jede Stressvermeidung wichtig, da Pluto in Spannung zu Ihrer Sonne steht. Als typische Waage wissen Sie genau, wie Sie gegensteuern können. Ab Mitte Mai bekommen Sie Unterstützung durch den Glücksplaneten Jupiter, der für Sie vieles einfacher erscheinen lässt. Kunst, Kultur und viel Zeit mit Freunden lässt Sie glücklich und dadurch auch vitaler sein.

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Skorpion ist sicherlich das leidenschaftlichste Tierkreiszeichen, das dem Element Wasser zugeordnet ist und kann sich im neuen Jahr auf wirklich gute Chancen freuen. Es beginnt gleich zu Beginn des Jahres sehr Erfolg versprechend, denn mit Jupiter, dem Jahresregenten und Glücksplaneten an seiner Seite, stehen ihm Tür und Tor offen. Jupiter zeigt sich bis 10. Mai und vom 27. Oktober bis 19. Dezember im positiven Winkel zu Ihrer Geburtssonne und lässt Sie mit großer Zuversicht an die Dinge herangehen. Die Liebe zeigt sich in vielfältiger Art. Skorpione sind gerne geheimnisvoll und machen sich dadurch noch interessanter. Singles sind gefragt wie nie, und sollten Sie noch auf der Suche nach Ihrer Liebe sein, dann nichts wie raus, flirten geht immer. Beruflich zeigen Sie, was Sie können, denn Sie wissen worum es geht und sind immer fokussiert auf die jeweilige Aufgabe. Anfang des Jahres ist etwas Geduld notwendig. Geschäfte kommen noch langsam ins Laufen, doch ab Februar bringen berufliche Verhandlungen fruchtbare Ergebnisse und Ihre Ziele rücken immer mehr in den Bereich der Verwirklichung. Gesundheitlich spüren Sie genau, was Ihrem Körper gut tut. Neptun unterstützt Ihren intuitiven Zugang zu Ihrem Inneren. Horchen Sie auf mögliche Signale und nehmen Sie kurze Pausen, denn Ihr Körper kann sich sehr schnell wieder regenerieren.

Schütze (23.11. – 21.12.)

2022 zeigt Ihnen Saturn, der Planet für Disziplin und Ausdauer, wie und wo Sie vorankommen. Einiges wird für Sie anstrengend sein und werden, aber Aufgeben ist dieses Jahr keine Option. Um die Jahreswende zeigt sich bei Ihnen sehr viel Tatkraft, Energie und wirklicher Einsatz, und doch werden Sie immer wieder mit der Realität konfrontiert. Dieses Jahr unterstützt Sie der Glücksplanet Jupiter vom 5. Mai bis 27. Oktober und vom 20.12. bis Ende des Jahres. Dank Ihrer Ausstrahlung werden im neuen Jahr auch Liebesträume wahr. Flirts können sich sehr schnell zu ernsthaften Beziehungen entwickeln. Alles ist dieses Jahr möglich, denn Sie gehen sehr sparsam mit Ihren Ressourcen um und wissen genau um die Ernsthaftigkeit in Ihrem Leben. Bei Verliebten stehen Hochzeit und Familiengründung im Raum. Beruflich sind lukrative Aufträge die Folge Ihrer Einsatzbereitschaft. Ihre Einfälle sind genial und verschaffen Ihnen immer mehr Auftrieb und in Folge Aufträge. Neptun steht im negativen Winkel zu Ihrer Sonne und somit ist eine konzentrierte Aufmerksamkeit bei allen Verhandlungen enorm wichtig. Gesunde Ernährung und sportliches Training tragen wesentlich zu Ihrem Wohlbefinden bei. Als Feuerzeichen haben Sie viel Energie und wissen leider oft nicht genau, wann es genug ist. Doch dieses Jahr hilft Ihnen Saturn dabei, sich Ihre Kraft klug einzuteilen.

Steinbock (22.12-20.1.)

Ein Jahr des Erfolges für die Steinbock-Geborenen. Die harten Zeiten haben nun ein Ende und vieles geht ab jetzt nur noch bergauf. Bis Mitte Mai können Sie mit der Kraft von Jupiter rechnen, der in einem schönen Aspekt zu Ihrer Sonne steht. Finanziell bekommen Sie jede Unterstützung, die Sie nötig haben, obwohl Sie grundsätzlich mit Ihren Finanzen sehr achtsam umgehen und wohl überlegt Investitionen tätigen. Der Frühling bringt ein wunderschönes Liebeshoch und obwohl Sie als Steinbock eher verschwiegen sein können, sind Sie in dieser Zeit erstaunlich mitteilsam und schaffen es, über Ihre Gefühle zu reden. Singles sind in dieser Zeit jene, die andere Herzen im Sturm erobern und für so manchen könnte ein Flirt das Schiff in den Ehehafen werden. Ganz Ihrer Anlage entsprechend, verbessern Sie, als realistisches Erdzeichen, alles was auf persönlicher Ebene und im Beruf möglich ist. Sie sind es gewohnt, nach Plan zu arbeiten und immer an der Sache dranzubleiben, auch wenn es mühsam ist, Disziplin ist immer Ihr oberstes Gebot. Um den 26. April stehen die Sterne für Sie sehr gut. Ein Gespräch mit dem Chef bzgl. Lohnerhöhung wäre zu wagen. Gesundheitlich sind immer wieder kurze Auszeiten notwendig, sei es, um sich zu entspannen oder in der Natur Sport zu betreiben. Jede Entspannung trägt bei Ihnen dazu bei, sich gesünder zu fühlen.

Wassermann (21.1-19.2)

Das Jahr beginnt mit der Frage, wollen Sie ganz Ihrer Anlage entsprechend, wieder neue Wege einschlagen oder doch Bewährtes halten. Ganz intuitiv werden Sie sich die richtigen Antworten selbst geben. Saturn, der in Ihrem Tierkreiszeichen steht, wird Sie noch einige Zeit begleiten und seinen Einfluss in Bezug auf Durchhaltevermögen und Disziplin unterstützen. Durch Uranus gibt es immer wieder Momente, in denen Sie einfach nur aus diesem System ausbrechen wollen und das lässt Sie auf Ihre Menschen etwas unrund wirken. In Sache Liebe zeigt sich das Jahr aufregend. Sie verstehen es sehr geschickt, Ihre Chancen richtig zu nutzen. Sind Sie in einer Beziehung, wird Ihr Partner von Ihren neuen Ideen profitieren und die Beziehung bleibt für beide lebendig, sogar aufregend. Ziemlich prickelnd geht es in den Frühling. Auch beruflich wird der Frühling für Sie wichtig werden. Ihre Intuition ist nun sehr stark, so dass Sie wichtige Situationen richtig einschätzen können und dadurch immer einen Schritt voraus sind. Ihre Chancen, die Karriereleiter hochzuklettern, müssen Sie ergreifen, also im richtigen Moment Stabilität zeigen und trotzdem innovativ sein. Um Ihrer Gesundheit Gutes tun, nützen Sie Ihre Freizeit, um Ruhe in Ihren Alltag zu bringen. Frische Luft, Spaziergänge oder in einer Sauna entspannen, wird Ihre Nerven beruhigen, Sie werden sich fit und wohl fühlen.

Fische (20.2.-20.3)

2022 zeigen Fische viel Verantwortungsbewusstsein und obwohl es eine Fische-Eigenart ist, sich schnell aus einer Situation, die ihnen nicht behagt, zurückzuziehen, bleiben Sie dieses Jahr an der jeweiligen Sache konzentriert und geben Ihr Bestes. Das liebenswürdige und verträumte Wasserzeichen hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um das neue Jahr erfolgreich zu gestalten. Sie sind beflügelt durch die Kraft der Liebe, frisch verliebte Fisch-Geborene schweben bereits auf Wolke sieben. Neptun setzt Ihnen eine rosarote Brille auf die Nase und entführt Sie ins Land der unbegrenzten Fantasie. Mit Glücksplanet Jupiter, der seit Ende des vergangenen Jahres an Ihrer Seite steht, können Sie sich dieses Jahr viele geheime Wünsche erfüllen. Türen öffnen sich und vieles wird möglich. Auch im Berufsleben gibt es vieles zu tun und positive Veränderungen lassen Ihren Alltag sehr lebendig werden. Was Ihre Karriere anbelangt, ist dieses Jahr sehr vielversprechend und zusätzlich macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß, denn vieles geht Ihnen heuer leichter von der Hand. Ihre Gesundheit steht etwas mehr im Mittelpunkt. Nehmen Sie sich besser weniger vor und ab dem Hochsommer läuft es schon wieder entspannter ab. Machen Sie langsam und halten Sie sich vor allem genug Zeit für Tagträume frei. Die sind für Sie noch immer das beste Mittel, wieder in Ihre Mitte zu finden.

Ab Frühlingsbeginn 2022 übernimmt der Planet JUPITER die Regentschaft im 7-jährigen Planetenzyklus. In der Astrologie ist Jupiter der Herrscher des Tierkreiszeichens Schütze. Jupiter steht für Selbstbewusstsein, Euphorie, Lebensfreude, Sinnfindung und ganz allgemein für das Reisen. Das Fremde zieht uns ganz besonders an. Mehr als in anderen Jahren wollen wir zu neuen Erkenntnissen gelangen. Die negative Seite von Jupiter zeigt sich jedoch auch in Übertreibungen und in Selbstüberschätzung.