Ikea-Gründer Ingvar Kamprad verstorben

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist am Samstag im Alter von 91 Jahren nach kurzer Krankheit in der südschwedischen Region Smaland verstorben. Das teilte der weltgrößte Möbelhändler mit. Der im Jahr 1926 geborene Kamprad, der einen ausgewiesenen Hang zum Sparen hatte, gründete 1943 den heutigen schwedischen Möbelriesen im Alter von nur 17 Jahren. Dieses Geschäft sei sein lebenslanges Engagement geworden, schreibt Ikea. „Wir sind tieftraurig über Ingvars Tod“, so Torbjörn Lööf, Chef und Präsident der Inter Ikea Group. Nachdem Kamprad beruflich zumindest etwas kürzer getreten war, führten seine Söhne Peter, Jonas und Mathias Kamprad die Geschäfte in der Schweiz weiter. Kamprads Vermögen wird auf etwa 48 bis 49 Milliarden Franken (42 Milliarden Euro) geschätzt. Ikea setzte im Geschäftsjahr 2016/2017 36,3 Milliarden Euro um und beschäftigt weltweit 190.000 Menschen. Der Name Ikea steht übrigens für Ingvar, Kamprad sowie Elmtaryd und Agunnaryd – die Bauernhöfe, auf denen der Verstorbene aufgewachsen ist.