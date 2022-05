Ikea investiert Milliarden in den Ausbau des Onlinehandels

Der schwedische Möbel-Gigant Ikea will mit Milliarden-Investitionen den Herausforderungen aus dem Online-Handel begegnen.

Der Ikea-Haupteigner Ingka Group wolle 3 Mrd. Euro für neue Möbel-Zentren und den Umbau existierender Filialen bis Ende 2023 aufwenden, damit diese auch als Verteilzentren für den Onlinehandel genutzt werden können, sagte Ingka-Manager Tolga Oncu in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir reden über eine Transformation unserer Quadratmeter“, betonte er: „Warum sollten wir Lagerhallen für unser Onlinegeschäft errichten, wenn wir die Güter aus unseren Filialen versenden können?“ In den vergangenen Jahren hatte der Möbelhändler mit kleineren Filialen, einer modernisierten Web-Seite, einer App und digitalen Dienstleistungen auf die Herausforderungen des Onlineshoppings reagiert.

In der Corona-Pandemie hatte Ikea Rekord-Umsätze verbucht – die Verbraucher verbrachten mehr Zeit in ihren Wohnungen und statteten diese mit neuen Möbeln aus. Nun werde trotz des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation in vielen Ländern investiert, sagte Oncu. Auch wenn sich die Kauflaune der Verbraucher eintrübe, werde die Nachfrage nach Gütern mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis anziehen, prognostizierte er.