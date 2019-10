Ildar Abdrazakov: Verdi

Die Einspielung von Operngesamtaufnahmen auf CD, sowohl gängiger Werke als auch von Raritäten, ist schon fast eine Seltenheit geworden. Ausnahmen bilden vielleicht Barockopern, die es meist in Querschnittform gibt.

Mit Ildar Abdrazakov stellt sich nun ein Bass vor, der die langanhaltende Tradition von Spitzensängern seines Faches weiterführen soll. Diesem Anspruch wird er allerdings (noch) nicht gerecht. Wohl verfügt er über eine technisch ausgereifte Stimme, was den Vergleich mit den Vorbildern letzter Jahrzehnte betrifft, mangelt es ihm aber an der stimmlichen Persönlichkeit und dem Charisma, um die ganz großen Rollen glaubhaft an das Publikum zu transportieren.

Allerdings, und das macht die CD-Aufnahme bei Deutsche Grammophon sehr empfehlenswert, stammt die Auswahl der einzelnen Szenen vom frühen Verdi, die man ja nicht allzu oft zu hören bekommt. Der Shooting-Star unter den heutigen Dirigenten, Yannick Nezet-Seguin, Musikchef der New Yorker Met, kann aus dem Orchester aus Montreal nur bedingt ein Spitzenensemble zaubern. Trotzdem: Opernkenner, die den frühen Verdi mögen, werden sich über diese Neuerscheinung freuen.