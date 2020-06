Illegal aufgestellte Bronzeskulptur in Bremen darf bleiben

Gebeugt schiebt ein alter Mann einen leeren Einkaufswagen – Bremen rätselt seit Tagen über die illegal aufgestellte Bronzeskulptur eines anonymen Künstlers. Vorerst hat die fachmännisch verankerte Figur Bleiberecht in den Wallanlagen im Zentrum bekommen, sagte Heiner Stahn von der Bremer Kulturbehörde der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei zwar nicht ganz richtig gewesen, die Statue klammheimlich nachts aufzustellen. Doch Stahn sagt auch: “Das ist aus unserer Sicht eine ernst zu nehmende künstlerische Arbeit.”

Auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist dem Charme der unerwarteten Bereicherung für die Hansestadt schon erlegen. So eine anarchische Aktion – “das ist halt auch Bremen”, sagte er dem Regionalprogramm “Buten un binnen”.

Beim britischen Streetart-Künstler Banksy gehört es zum Konzept, unerkannt seine sozialkritischen Wandgemälde zu hinterlassen. In Bremen ist so etwas noch nicht passiert. Passanten stoppen an der Figur, lachen, fotografieren und versuchen sich an einer Erklärung. Ein “Statement in Zeiten von Corona”, meint eine Frau. “Es könnte jemand sein, der obdachlos ist oder Flaschen sammelt”, sagt auch Stahn.

Ohne den modernen Einkaufswagen wirkt die Bronzefigur wie die Darstellung eines Fabrikarbeiters, Seemanns oder Fischers. Es sei eindeutig ein Werk im Bremer Stil der figürlichen Bildhauerei, sagt der Sprecher der Kulturbehörde. Nur habe alles Nachfragen bei Künstlern, Experten und Verbänden bisher keinen Hinweis gebracht. Niemand kenne die Figur und ihren Urheber.