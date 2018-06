Illegale Sammelaktion bei Türken?

Von Manfred Maurer

ATTNANG-PUCHHEIM — Auskunft gibt es keine. Seit zwei Monaten ersucht das VOLKSBLATT den türkischen Sozialverein Hasene um Informationen über dessen Aktivitäten. Wann immer man Österreich-Chef Serafettin Sungur oder dessen in Traun (Bez. Linz-Land) wohnenden Generalsekretär Bayram Ali Kukal am Handy erreicht, hat er gerade keine Zeit. Auf mehrfache schriftliche Anfragen reagieren weder das Hasene-Büro in der Wiener Anschützgasse noch die internationale Zentrale in Köln. Dabei handelt es nicht gerade um eine kleine Organisation, sondern um ein europaweites Netzwerk der fundamentalistischen Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG, siehe: Stichwort).

Spendenkampagnen am laufenden Band

Und dieses ist auch in Oberösterreichs türkischer Gemeinde sehr aktiv als Spendeneintreiber. Anlässe gibt es immer wieder: Im Ramadan wurde ebenso an die Mildtätigkeit der Austro-Türken appelliert wie nun im Vorfeld des viertägigen Opferfestes im August. Ab Juli läuft die sogenannte Kurban-Kampagne. Muslime sollen spenden, um Glaubensgenossen in armen Ländern den Ankauf von Opfertieren zu ermöglichen. Die Austria Linz Islamische Föderation (Alif), der Österreich-Ableger der IGMG, verbereitet in sozialen Medien den Spendenaufruf, in dem eine konkrete Summe genannt wird: Pro Opfertier 100 Euro, zu überweisen auf ein Konto der Kreissparkasse Köln.

Auch der Alif-Vorsitzende Resul Koca, Religionslehrer im Bezirk Perg, ignoriert die Frage, wieviel heuer schon gesammelt wurde und was mit den Spendengeldern geschieht. Und vor allem: Sind diese Sammlungen überhaupt legal?

Sammlung an Haustür muss angemeldet werden

Der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) sah nach einer ersten Prüfung keinen Verstoß gegen das oö. Sammlungsgesetz. Denn eine Genehmigungspflicht liegt nur vor, wenn durch „Umhergehen von Haus zu Haus“ oder an „allgemein zugänglichen Orten“ gesammelt wird. Spendenaufrufe im Internet fallen nicht unter dieses Landesgesetz.

Mittlerweile hat jedoch der Alif-Verein Attnang-Puchheim selbst Fotos veröffentlicht, die an Haustüren läutende Kopftuchmädchen mit der Hasene-Sammelbüchse zeigen. Dies lässt auf eine Bewilligungspflicht schließen.

Nun wird auch der Landesrat aktiv: „Im vorliegenden Fall liegt keine Bewilligung zur Spendensammlung vor, weshalb die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck um Prüfung und Klärung des Sachverhaltes sowie um allfällige Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens ersucht wurde“, so Podgorschek zum VOLKSBLATT. Die Bewilligung ist mit der Pflicht zur Vorlage einer genauen Spendenab- rechnung verbunden.

In Köln läuft Prozess wegen Betrugsverdachtes

Die bislang verweigerte Transparenz wäre auch im Sinne des Vereins: Beim Landgericht Köln läuft seit September ein Verfahren gegen vier ehemalige IGMG-Funktionäre wegen des Verdachtes der Veruntreuung von Kurban-Spendengeldern im Umfang von elf Millionen Euro. Die Beschuldigten, für die die Unschuldsvermutung gilt, weisen alle Vorwürfe zurück. Auskunft darüber, was mit in Österreich gesammelten (und nach Köln überwiesenen) Geldern geschah bzw. geschieht, ist vor diesem Hintergrund allerdings dringend geboten.