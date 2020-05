Illegaler Transport mit sieben Welpen an oö. Grenze gestoppt

Polizisten haben am Donnerstag einen illegalen Transport von sieben Welpen am Grenzübergang Suben (Bezirk Schärding) gestoppt. Sie hielten den Kleintransporter eines Rumänen bei der Ausreise nach Deutschland an.

Er hatte sieben Malteser-Hunde in drei Katzenboxen geladen. Die Tiere bekamen nicht ausreichend Luft, hatten kein Futter und Wasser, die Boxen waren voller Exkremente.

Die Luft unter der Plane auf der Ladefläche war stickig, die Welpen lagen apathisch in den Boxen, berichtete die oö. Polizei. Noch dazu war ein ungesicherter Reifen während der Fahrt auf die Kisten gefallen.

Der 22-jährige Fahrer hatte gefälschte Europäische Haustierpässe für die Hunde. Diese waren nicht – wie behauptet – gechipt und stammten auch nicht aus dem angegebenen Wurf. Die Hunde wurden dem Mann abgenommen und in die Tierklinik Sattledt gebracht. Der 22-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird angezeigt.