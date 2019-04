Im Abstiegs-Play-off kämpft der HC Linz nicht nur für den Verein

Handball: Trainer Krnjajac würde heute in Leoben am liebsten mitspielen

Von Tobias Hörtenhuber

Ein Lächeln auf den Lippen, Freude in den Augen — HC-Linz-Trainer Slavko Krnjajac ist beim Trainingsbesuch nicht anzumerken, was ab Samstag bis längstens 11. Mai auf dem Spiel steht, bis er gesteht: „Ich schlafe schlecht.“ Wer kann es dem 38-Jährigen, der vormittags zur Arbeit geht und dann nur daran denkt, wie er den Abstieg verhindern kann, verdenken?

„Schlag ins Gesicht“

Schließlich geht es in den Abstiegsspielen nicht nur um den Verein, sondern um weit mehr. „Das würde dem Handball in Oberösterreich weh tun, wäre ein Schlag ins Gesicht“, bestätigte die Linzer Torhüter-Legende Ewald Humenberger. Er muss es wissen, schließlich ist der 51-Jährige OÖHB-Präsident.

Seit 1974 vertreten die Stahlstädter OÖ in der höchsten Spielklasse, feierten sieben Meistertitel. Doch das ist Schnee der 90er Jahre, jetzt gilt es, den Worst Case abzuwenden, das OÖ-Zugpferd nicht zu verlieren. „Wir sind besser, als wir dastehen“, meinte Krnjajac vor dem heutigen ersten Spiel (19) der „Best-of-3“-Serie in Leoben.

Sportdirektor fehlt

Die Voraussetzungen seien trotz des beruflichen Fehlens von Sportdirektor und Co-Trainer Uwe Schneider bestens. „Die Stimmung ist top, die Mannschaft ist voll fokussiert, die körperliche Verfassung passt“, erklärte Krnjajac. Der Eindruck vom Training bestätigt seine Worte und die Vermutung, dass sich das ehemalige „Kampfschwein“ am liebsten selbst am Feld für den Ligaverbleib zerreißen würde — er stellte sich höchst selbst Ascherbauer & Co. als beinharter Abwehrspieler entgegen.

Das gute Omen: In der heurigen Saison verlor Linz gegen Leoben noch nie (je zwei Siege und Remis).

spusu HLA-Abstiegsspiele

1. Spiel: Heute (19) in Leoben

2. Spiel: 4. Mai (19) in Linz

3. Spiel (wenn nötig): 11. Mai in Leoben.

Bisherige Saisonergebnisse aus Linzer Sicht: 26:26 (a), 29:25 (h), 33:23 (h), 27:27 (a).