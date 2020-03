Im Album eines Lebens geblättert

Elfie Semotan im Studio, auf der Suche nach Motiven und Schauplätzen in der texanischen Pampa oder am New Yorker Asphalt. Semotan bei der Auswahl von Bildern für eine Ausstellung.

Immer folgt ihr die Filmkamera, ist nah dran an ihr, wahrt aber stets Respektabstand, und lässt das, was passiert, wirken, ohne einzugreifen: Joerg Burger hat mit seiner Doku „Elfie Semotan. Photographer“ ein einfühlsames Porträt der aus Oberösterreich stammenden Künstlerin geschaffen, das gleichzeitig auch eine Hommage an deren Berufung, die Fotografie, ist.

Semotan, 1941 in Wels geboren und heute in New York, Wien und im Burgenland lebend, zählt zu den bedeutendsten Modefotografen weltweit. Sie hat für alle großen Magazine gearbeitet. Entgegen dem, was man heute häufig sieht und hört, nämlich wie hart der Umgang im Modebusiness ist, begegnet Semotan den Leuten, die sie vor der Linse hat, angenehm ruhig, respekt-, fast liebevoll — sie weiß aber auch sehr genau, was sie will.

„Ich habe es nie eingesehen, dass man Leute schlecht behandelt, wieso das dann gut werden soll“, meinte Semotan vergangenes Jahr anlässlich der Präsentation des Films und einer Ausstellung in Linz im VOLKSBLATT-Interview. Und das zeigt der Film fernab einer klassischen Künstlerbiografie, der keine Erklärungen liefert und auch nicht auf Hintergründe eingeht. Wer vorher nichts über die Fotografin wusste, wird auch danach kein Semotan-Kenner sein.

Modefotografie ein „bisschen untergraben“

Dazwischen immer wieder Aufnahmen von New York, der Stadt, die Semotan nicht nur Inspiration ist, sondern auch der Ausgangspunkt für ihre Weltkarriere war. Viel Inspiration findet sie auch in der Kunstgeschichte. Standbilder von Landschaften und Aufnahmen Semotans lassen den Zuseher die Welt mit ihren Augen sehen. Gemeinsam mit Freundin Cordula Reyer blättert sie in Aufnahmen, die sie für Helmut Lang von dem einstigen Model gemacht hat — Erinnerungen, ein Teil des Albums ihres künstlerischen Lebens. Man sieht, wie Semotan bei der Arbeit stets versucht, eigene Wege zu gehen, die Modefotografie „ein bisschen zu untergraben“, wie sie selber sagt, sich und ihr Genre weiterzuentwickeln. So positionierte sie sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Mode. Am schönsten sei es, ohne Auftrag zu arbeiten, dann könne man tun, was man wolle, sagt sie in einem der wenigen Momente, in denen sie direkt in die Kamera spricht. Der Schauspielerin Erni Mangold hilft sie liebevoll in einen weißen Rolli und lässt sie dann vor ihrer Kamera sein, wie diese möchte …

PS: Elfie Semotans Arbeiten sind derzeit unter anderem in Gruppenausstellungen in der Galerie am Stein im Stift Reichersberg (bis 16. Mai) zu erleben.