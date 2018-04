„Im Auswärtsmatch punkten“

Dass der Landtag in einer am Donnerstag beschlossenen All-Parteienresolution gegenüber dem Bund erneut auf mehr Finanzmittel für die Linzer Johannes Kepler Universität drängt, freut auch LH-Stv. Michael Strugl: Das sei eine wichtige „Unterstützung, um beim Auswärtsmatch zu punkten“. Konkret geht es bei diesem Match zwischen Land OÖ und dem Bund um zusätzliche Mittel aus dem Universitätsbudget für die Leistungsperiode 2019 bis 2021. Ein zumindest siebenprozentiges Plus oder 40 bis 60 Millionen Euro mehr als in der ablaufenden Periode —da waren es 446 Millionen Euro — braucht laut Strugl die JKU, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Aus Sicht von Strugl hat OÖ „keine schlechten Karten und sehr gute Argumente“, um das Geld zu bekommen, wobei er nicht verhehlt, dass die JKU „durchaus vor Herausforderungen“ stehe. So sei es etwa in den vergangenen Jahren verabsäumt worden, die Zahl der prüfungsaktiven Studierenden zu steigern. Da müsse die JKU ihre Hausaufgaben machen, das wisse aber die Uni-Führung. Bis 30. April müssen die Finanzwünsche jedenfalls beim Bildungsministerium abgegeben werden.

Dass OÖ hinter der JKU steht, machten im Landtag Sprecher aller vier Parteien klar. Die Kepler-Uni sei „unsere Herzensangelegenheit“, so OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr. Insbesondere in die Bereiche Technik und Naturwissenschaften sowie zusätzliche Lehrstühle sei zu investieren, betonte FPÖ-Bildungssprecherin Silke Lackner, für die SPÖ unterstrich Sabine Promberger, dass es bei der Uni-Finanzierung auch um den Bildungs- und Wirtschaftsstandort OÖ gehe. Dass alle mit einer Stimme sprechen, wenn es um die JKU gehe, sei „ein mächtiges, starkes Zeichen“, so der Grüne Klubchef Gottfried Hirz.