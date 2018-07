Im AUVA-Sparplan soll es auch Spitalsschließungen geben

Ein internes Sparpapier der AUVA, das auch Spitalsschließungen enthält, hat gestern für einiges Aufsehen gesorgt. Betriebsrat, Gewerkschaft und SPÖ schossen sich prompt auf Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ein, die betonte, Spitalsschließungen und Leistungseinschränkungen lehne sie ab und es werde auch nicht dazu kommen, gab sie eine Bestandsgarantie für die Einrichtungen ab.

Hintergrund ist, dass die Regierung von der Unfallversicherung Einsparungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro erwartet. Schafft die AUVA diese nicht, soll sie aufgelöst und ihre Aufgaben in andere Kassen übertragen werden. Bis Ende August soll ein Sparkonzept stehen.

Interne Überlegungen sind gestern durchgesickert. Demnach will die AUVA in den kommenden zehn Jahren 486 Millionen und einsparen. Dazu dienen sollen neben diversen anderen Punkten auch Spitalsschließungen. In der AUVA war man um Beruhigung bemüht, es gebe noch gar kein abgeschlossenes Konzept. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sprach von einem völlig unausgegorenen Papier, das nicht die Vorhaben der Regierung widerspiegle. Fakt sei, dass die Selbstverwaltung autonom über die Zukunft der Spitäler entscheide.