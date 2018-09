Im Blaumann durch New York

In einem leuchtend orangefarbenen Attersee-T-Shirt sitzt mir Sabina Schreder (52) entspannt im Cafe Traxlmayr in Linz gegenüber. Sie kommt gerade vom Salzkammergut-See, wo sich ihre gute Freundin Vivienne Westwood ihren selbst gebackenen Heidelbeer-Bunkel schmecken hat lassen. Die beiden sind schon lange auch beruflich eng miteinander verbunden. Die in New York lebende Linzerin Schreder ist seit vielen Jahren international als Stylistin äußerst gefragt und designt ihre eigene Overall-Kollektion.

Modestrecken für die italienische Vogue, Werbung für Sisley oder H&M, Kampagnen für Vivenne Westwood und deren Mann Andreas Kronthaler, einen gebürtigen Tiroler. Sabina Schreder arbeitet als Stylistin auf der ganzen Welt mit den größten Designern und besten Modefotografen zusammen. Berühmtheiten wie die Schauspieler Javier Bardem („ein super Typ“), Laura Dern und eine „etwas zickige“ Amber Heard hat sie ebenso in Szene gesetzt wie Francesca Habsburg oder Christina Ricci. Während Obamas Präsidentschaft erhielt sie den Auftrag, Mitarbeiter seines Büros, des legendären Oval Office, für ein Magazin-Shooting zu stylen: „Es ist erfrischend, mit Leuten zu arbeiten, die nichts mit Mode zu tun haben“, sagt sie.

Zu ihren kuriosesten Erlebnissen zählt ein Auftrag aus Korea. Weil die Kleider des Labels, das für ein Fotoshooting von Schreder arrangiert werden sollten, im Zoll stecken geblieben sind, schicken sie die Auftraggeber einfach mit Bildern der Kollektion los: Sie möge diese Vorlagen nachshoppen. Was Schreder aufgetrieben hat, wurde dann auch fotografiert.

Schon als kleines Mädchen habe sie gewusst, dass Mode das Thema für sie ist. „Bei meiner Familie kein Wunder“, sagt sie lachend: „Meine ganze Familie ist sehr modebewusst und kreativ.“ Schreders Onkel und ihr Vater waren Grafiker, jetzt malen beide. Von zuhause sei sie deshalb immer unterstützt worden und sie habe immer schon genau gewusst, was sie will: „Als ich als Schülerin ein Nachthemd nähen sollte, habe ich mir nicht wie alle anderen Stoff mit Blümchenmuster ausgesucht, sondern zielstrebig zu Knallrotem mit fetten weißen Punkten gegriffen.“ In Linz besucht sie zunächst die Höhere Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, um sich dann mit 17 zu entschließen, nach Wien zu gehen und die Ausbildung dort abzuschließen. Am Anfang arbeitet sie als Grafikerin: „Das hat mich nicht erfüllt. Eigentlich wollte ich Malerei bei Arnulf Rainer studieren.“ Schreder bewirbt sich aber zuerst für die Modeklasse an der Angewandten und wird vom legendären Modeschöpfer Jean-Charles de Castelbajac, der damals eine Professur in Wien innehatte, persönlich aufgenommen. Später studiert sie ebendort bei Vivienne Westwood.

Von der Schuhdesignerin zur gefragten Stylistin

Nach dem Studium arbeitet Schreder zunächst in Frankreich für das Luxus-Label Stephane Kélian als Schuhdesignerin. Als ein Freund aus Wien sie bittet, seine Kollektion zu stylen, rutscht sie in diesen Bereich hinein. Ein Auftrag folgt auf den anderen, Magazine wie Dazed & Confused oder Tempo Editorials beauftragen sie. Als sie feststellt, dass in Österreich die Möglichkeiten „limitiert“ sind, beschließt sie vor 22 Jahren, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund nach New York zu ziehen und lebt seither in Manhattan. Mit der berühmten österreichischen Fotografin Elfie Semotan teilt sie sich ein Haus am Land, wohin sie sich gern zurückzieht. Das Leben in New York habe sie von Anfang an „sehr beglückt“: „Ich habe gleich die richtigen Leute kennengelernt und es genossen, dass man nie schräg angeschaut wird, wenn man sagt, was man macht. Dort ist mein Beruf ein Trendberuf.“

Von Waschmaschinen und Heimweh nach Österreich

Obwohl natürlich manches in New York schon gewöhnungsbedürftig sei. Etwa, dass eine Waschmaschine in der Wohnung zu haben, echten Luxus darstellt. „Alle müssen in den Keller oder in einen Salon zum Wäschewaschen. Das ging für mich gar nicht“, erzählt sie lachend. Sie stellt sich gleich eine Waschmaschine von einem verlässlichen deutschen Hersteller in die Wohnung.

Als junge Frau habe sie sich kaum Gedanken darüber gemacht, wie es ihrer Familie damit geht, dass sie so weit weg lebt, später habe sie schon manchmal Heimweh verspürt. „Früher war ich sehr verwöhnt, weil meine Mama oft bei mir in New York war.“

Natürlich sei es ihr wichtig, auch selbst immer gut gestylt zu sein. „Mit zunehmendem Alter habe ich es außerdem gern bequem“, gesteht sie. Ihre privaten Vorlieben für Designer wechseln regelmäßig, sie trägt gern Kleider von Westwood und Andreas Kronthaler, mag aber auch Flohmarktsachen.

Inspiration für ihre Tätigkeit findet Schreder auf ihren vielen Reisen, in Kunstbüchern, Ausstellungen, im Internet oder einfach bei den Menschen auf der Straße. Auf der Basis von Bildern erstellt sie ihre Konzepte. Ihre Arbeit hat sich durch die Möglichkeiten, die das Internet bietet, vereinfacht: „Früher bin ich extra nach London geflogen, um Kleidung auszusuchen, heute suche ich mir Bilder aus und gestalte daraus sogenannte Moodboards für die Kunden.“ Wenn es dafür grünes Licht gibt, sucht sie einen Fotografen und mit ihm dann eine gute Location.

Aus dem Markenzeichen entstand eine Kollektion

Seit letzten Herbst bringt Schreder ihre eigene Mode heraus: Ihre Kollektionen bestehen ausschließlich aus Overalls, auch Jumpsuits genannt, ihrem persönlichen Markenzeichen. „Ich komme im Overall zu Shootings und wurde immer wieder gefragt, warum ich nicht selber welche designe.“ Die Anregung hat sie jetzt umgesetzt, verkauft ihre coolen Blaumänner, die sie nach Familie und Freunden „Heli“, „Axl“ oder „Mitzi“ nennt, unter dem Markennamen Sabina im Internet, erst kürzlich hat sie eine ganze Kollektion nach Japan geschickt.

Urlaub am Attersee mit Vivienne Westwood

Nach Österreich kommt Schreder ein- bis zweimal jedes Jahr, um Familie und Freunde zu treffen und Urlaub zu machen. In den letzten Jahren ist die Zeit am Attersee zu einem Fixpunkt geworden. Dort wohnt sie bei einer Freundin. „Ich freue mich dann immer schon auf das österreichische Essen, auf Zwetschkenfleck, Marillenknödel und Speck.“ In ihrem New Yorker Schrank hängen ein Dirndl von Gexi Tostmann, das sie gern auf Hochzeiten trägt, und eine Lederhose, die sie anzieht, wenn sie in den USA aufs Land fährt. Vivienne Westwood und Gatte Andreas Kronthaler besuchten die Salzburger Festspiele und sind danach zum wiederholten Mal zu Besuch am Attersee gewesen. Nach einem Abstecher nach Wien ging es für Schreder zurück nach New York, wo sie ihre Kollektion fertig gemacht hat, dann standen Shows in Paris auf dem Programm …

www.shop-Sabina.com