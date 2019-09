Im britischen Parlament beginnt heute die große Brexit-Schlacht

Im britischen Unterhaus beginnt am Dienstag die nächste, vielleicht entscheidende Schlacht um den Brexit. Es geht darum, ob sich eine Mehrheit gegen einen EU-Austritt ohne Auskommen findet. Premierminister Boris Johnson bereitet diesen No-Deal-Brexit vor, wobei nicht ganz klar ist, ob er ihn wirklich will oder damit nur der EU Zugeständnisse abzupressen versucht.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat massiven Widerstand gegen einen No-Deal-Brexit angekündigt und auch einen Misstrauensantrag gegen Johnson ins Spiel gebracht. Ihm bleibt aber nicht viel Zeit, da die Abgeordneten kurz nach ihrer heutigen Rückkehr aus der Sommerpause schon wieder „Ferien“ haben: Johnson hat, wie berichtet, in einer höchst umstrittenen Entscheidung die traditionelle Parlamentspause ab Mitte September bis zum 14. Oktober verlängert.

Da die Regierung nur über eine Mehrheit von einer Stimme verfügt und es auch bei den Torys nicht wenige No-Deal-Gegner gibt, versucht Johnson mit allen Mitteln, die Abgeordneten bei der Stange zu halten. Und dabei ist er nicht zimperlich. Abweichlern droht er mit Ausschluss aus der Fraktion und Streichung von der Kandidatenliste bei der nächsten Wahl.

Johnson scheint nicht einmal vor einer Missachtung des Parlaments zurückzuschrecken: Es sei besorgniserregend, wenn die Regierung androhe, Gesetze zu ignorieren, sagte der frühere konservative Minister David Gauke am Montag. Er habe deshalb an Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox geschrieben. Hintergrund sind entsprechende Äußerungen von Staatsminister Michael Gove. Dieser wollte nicht garantieren, dass die Regierung ein vom Unterhaus beschlossenes Gesetz umsetzen würde, das einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober verhindern soll.

Angesichts der hauchdünnen Mehrheit wird in London immer mehr über eine schnelle Neuwahl spekuliert. Diese könnten noch vor dem EU-Gipfel Mitte Oktober stattfinden, schrieb die Zeitung Sun.