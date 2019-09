Im Dilemma

Der Super-Gau blieb aus. Der EU-Wahlschock vom Mai, als die AfD in Sachsen und Brandenburg stärkste Kraft wurde, wiederholte sich bei den Landtagswahlen nicht. Grund zu Lachen haben aber weder CDU noch SPD.

Sie werden zwar als jeweilige Nummer eins — die Schwarzen in Sachsen, die Roten in Brandenburg — wohl weiter den Regierungschef stellen, doch die erstarkte AfD bleibt ihnen im Nacken sitzen.

Für die in Berlin koalierenden Parteien verschärft sich damit das Dilemma im Umgang mit den politischen Rändern: Aus der CDU tönen erste Rufe nach einem Überdenken des kategorischen Imperativs „Niemals mit der AfD“. Das Ignorieren einer Partei, die ein Viertel der Wähler für sich zu begeistern vermag, kann tatsächlich nicht der demokratischen Weisheit letzter Schluss sein.

So wird die AfD nur noch größer. Eine Öffnung nach rechts könnte die CDU jedoch in der Mitte Wähler kosten. Die SPD hat es links außen schon vorgemacht: Sie ließ sich regional auf Koalitionen mit der (auch nicht extremismusfreien) SED-Nachfolgepartei ein — und befindet sich im Sturzflug.

„Europa muss sich darauf einstellen, dass die Ära der Stabilität in Deutschland vorbei ist.“

Entschärfen ließen sich diese strategischen Dilemmata durch charismatische Führungspersönlichkeiten, die jedoch nicht in Sicht sind. Europa muss sich also darauf einstellen, dass die Ära der politischen Stabilität auch in Deutschland vorbei ist.