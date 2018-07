Im Duell der Elfer-Verballerer behielt Kroatien die Oberhand

So wie Spanien gegen Russland ging auch das zweite Achtelfinale am Sonntag zwischen Kroatien und Dänemark ins Elferschießen. Mit dem glücklicheren Ende für die Kroaten, die mit 3:2 triumphierten.

Die Partie begann mit einem Knalleffekt: Noch in der ersten Minute bugsierte Mathias Jörgensen den Ball nach einem weiten Einwurf zur Führung für die Skandinavier über die Linie. Doch die Antwort der favorisierten Kroaten ließ nicht lange auf sich warten, nach einem unfreiwilligen Assist von Delaney knallte Mario Mandzukic den Ball zum 1:1 in die Maschen (4.). In der Folge erarbeiten sich die Kroaten ein Übergewicht, wirklich gefährlich wurden sie aber selten. Die beste Gelegenheit vor der Pause fand Perisic vor, doch der schoss aus guter Position drüber (29.). Auf der Gegenseite hatte Eriksson mit eine Lupfer an die Oberseite der Latte Pech (42.). Mit Fortdauer der Partie zogen den Dänen dem Kontrahenten immer mehr den Nerv und die Nordeuropäer fanden ihrerseits durch Nicolai Jörgensen (72.) und Braith- waite (93.) zwei gute Möglichkeiten vor. Somit ging es in die Verlängerung, in der Luca Modric per Elfer (nach Foul von M. Jörgensen an Rebic) den Matchball hatte. Aber Kasper Schmeidel hielt bravourös (116.), doch dann wurde sein Gegenüber Danijel Subasic zum Helden.

r.k.