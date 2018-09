Im EU-Hühnerstall noch keine Ordnung in Sicht

Von Manfred Maurer

Gesichert von 2500 Polizisten geht seit gestern in Salzburg der zweitägige Höhepunkt des österreichischen EU-Vorsitzes über die Bühne: die 28 Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und Außenbeauftragte Federica Mogherini ringen beim informellen EU-Gipfel um die zwei momentan größten herausforderungen: Brexit und Migration.

bezahlte Anzeige

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte als Gastgeber von dem Abendessen in der Felsenreitschule Kompromissbereitschaft ein. „Einen Deal mit Großbritannien zustande zu bringen ist eine Notwendigkeit“, so Kurz, „ein No Deal und ein harter Brexit wäre schwierig für Europa, aber schrecklich für Großbritannien.“ Ob die 27 mit der britischen Premierministerin Theresa May weitergekommen sind, wird man heute Nachmittag nach Abschluss des Treffens sehen. Den großen Durchbruch wird es kaum geben. May will einen harten Brexit vermeiden und möglichst viele Rosinen aus dem EU-Kuchen behalten. Kurz bekräftigte, dass ein Brexit-Sondergipfel im November vorgeschlagen wird. Ursprünglich wollte man die Brexit-Verhandlungen schon im Oktober abschließen.

Bei Thema Migration hofft derKanzler darauf, dass in Salzburg ein Beschluss für das neue Frontex-Mandat zum EU-Außengrenzschutz noch im Dezember vorbereitet wird. Bei einigen Staaten — Italien, Spanien, Griechenland, Ungarn — gebe es noch Souveränitätsbedenken. Die Bedenken gebe es auch wegen der dann erforderlichen Registrierung von Migranten, sagte Kurz mit Blick auf die Tatsache, dass es manchen Staaten nicht unangenehm ist, wenn Migranten unregistriert in andere Länder weiter ziehen. Ungarns Premier Viktor Orban lehnte es gestern definitiv ab, Grenzschutzbehörde Frontex mehr Befugnisse in den Mitgliedstaaten zu geben.

„Man braucht Solidarität“

Juncker appellierte einmal mehr an die Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten. „Man braucht Solidarität, das ist kein leeres Wort“, so Juncker vor dem Abendessen. Schon zuvor hatte er geklagt: „Wir kommen in Sachen Regelung der illegalen Migration nicht weiter. Das scheitert nicht am guten Willen oder an den Vorschlägen der Kommission, sondern am beharrlichen Sich-nicht-einigen-Wollen der Mitgliedsstaaten.“ Wenn die EU in der Welt ernst genommen werden wolle, dürfe sie nicht „weiterhin auftreten wie ein ungeordneter Hühnerhaufen“.

Wenig Fortschritte gibt es in Salzburg in Bezug auf die beim Juni-Gipfel beschlossene Einrichtung von Anlandezentren für Migranten in Nordafrika zu vermelden: Kein Land in der Region konnte bislang überzeugt werden, eine solche Einrichtung auf seinem Territorium zuzulassen.

Juncker-Lob für Österreich

Sollten die großen Durchbrüche in Salzburg heute ausbleiben, dürfte es zumindest nicht am österreichischen EU-Vorsitz gelegen haben. Denn der wurde gestern von Juncker mit einem dicken Lob bedacht: „Die Österreicher machen ihre Arbeit gut, vor allem der Kanzler macht das sehr gut!“