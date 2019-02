Im Falle des Sieges droht ein Abschied

Super Bowl LIII: Die New England Patriots wollen am Montagmorgen in Atlanta NFL-Geschichte schreiben

Viele sehen ihn als „GOAT“ (Greatest of all time, Anm.), als den besten Quarterback der Geschichte, alle Fans von Joe „Cool“ Montana mögen diese blasphemisch anmutenden Zeilen bitte geflissentlich ignorieren.

Fakt ist allemal, Tom Brady, Spielmacher der New England Patriots, kann in der Nacht auf Montag (Spielbeginn 0.30 MEZ/live Puls 4 und DAZN) ein weiteres Kapitel Football-Geschichte schreiben. Seine Patrioten gehen als Favorit in den Super Bowl LIII gegen die Los Angeles Rams.

Die Patriots sind so etwas wie der FC Bayern München der National Football League, viele lieben die Startruppe aus Massachusetts, andere hassen sie. Zum neunten Mal seit 2001 stehen die Patrioten von Klubeigentümer Robert Kraft, einem deutschstämmigen Papierindustriellen, bereits im Finale. Mit dem sechsten Super-Bowl-Titel würde New England zu Rekordgewinner Pittsburgh Steelers aufschließen.

Kein Ende in Sicht

Brady, er führte die Patriots zu allen fünf bisherigen Super-Bowl-Siegen, wäre der erste Spielmacher, der einen sechsten Super-Bowl-Ring überstreifen dürfte. Viermal wurde New Englands Quarterback als wertvollster Spieler des Finales ausgezeichnet, ein weiteres Mal ist in Reichweite, zumal Brady in dieser Saison mit 41 Jahren erneut seine Klasse bewiesen hat. Ein Ende ist nicht Sicht, es gäbe „null Chancen“ für ein Karriereende, ließ der Football-Multimillionär wissen, er würde gerne bis 45 weiterspielen.

Für Bradys wichtigsten Passempfänger der vergangenen Jahre könnte hingegen die Uhr ablaufen. Tight End Rob Gronkowski, nicht nur dank 1,98 Metern Körpergröße einer der ganz Großen in der NFL, kämpft seit langer Zeit mit Verletzungen. Bei einem Finaltriumph dürfte der 29-jährige „Gronk“ seine Footballschuhe wohl an den Nagel hängen. AHA