Im Gedenken an den großen Meister

Von Christine Grubauer

Zum dritten Mal luden die Veranstalter des erfolgreichen Attergauer Kultursommers zum dreitägigen Musikfest in Gedenken an Nikolaus Harnoncourt. Für das sakrale Eröffnungskonzert am Freitag in der Pfarrkirche St. Georgen standen der traditionelle Concentus Musicus Wien mit dem Chorus sine Nomine sowie ein namhaftes Solistenquartett mit Haydns „Schöpfungsmesse“ auf dem Programm.

Die Attergauhalle St. Georgen wurde am nächsten Tag zum Konzertsaal für das Attergauer Jugendsinfonie Orchester und das Jugendsinfonieorchester Matteo Goffriller Südtirol mit Stephen Lloyd als Dirigent, dem die Gesamtleitung und Probenarbeit vor Ort anvertraut war. Das Programm der Matinee konnte sich hören lassen: Beethovens „Erste“, Jean-Philippe Rameaus Ouverture zu „Le temple de la Gloire“ und dann Matthias Bartholomey beim Konzert von Camille Saint-Saens als überragender und bejubelter Solist am Violoncello. Zum Schluss löste ein Ohrwurm, der Marsch Nr. 1 von Edvard Elgar, Jubelstimmung im restlos ausverkauften Saal aus.

Weihevoll und mit virtuosem Können gestaltete das Hagen Quartett (Lukas Hagen und Rainer Schmid/Violinen, Veronika Hagen/Viola, Clemens Hagen/Violoncello) Franz Schuberts Es-Dur Quartett op. 125/1, D 87, und auch das Quintett (Matthias Bartolomey/2.Cello) in C-Dur op. post. 163, D 956, im Presbyterium der Pfarrkirche. Es herrschte atemloses Hinhören und konzentrierte Beglückung im übervollen Kirchenraum — Stillehalten und dann Applaus als Dank für das Gehörte.

Ein interessantes und aufschlussreiches Künstlergespräch mit Bogdan Roscic, dem designierten Direktor der Wiener Staatsoper, führte Franz Harnoncourt im Festsaal der Landesmusikschule St. Georgen. Wobei immer wieder Begegnungen mit dem Meister Nikolaus Harnoncourt im Zentrum auch der Filmberichte standen. Am Sonntagvormittag lud man nach der Hl. Messe mit Franz Schuberts „Deutscher Messe“ im Volksgesang als Abschluss der Festtage zur Agape am Kirchenplatz.