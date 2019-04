Im Gedenken an einen Großen: „Damit er nicht vergessen wird“

Von Astrid Braun

„Es ist uns ein Bedürfnis, die Erinnerung an ihn hochzuhalten, damit er nicht vergessen wird“, betont Mechthild Bartolomey, künstlerische Leiterin der „Internationalen Nikolaus Harnoncourt Tage“. Die Konzertreihe findet heuer zum dritten Mal in St. Georgen im Attergau statt, wo der österreichische Dirigent am 5. März 2016 verstarb. „Es war der Wunsch der Familie, dass diese Tage hier stattfinden, es hatten sich mehrere Städte beworben“, sagt Bartolomey, die viele Jahre lang als Sängerin im Arnold Schoenberg Chor mit Harnoncourt zusammenarbeitete. Geladen sind Künstler, die mit dem Maestro gearbeitet haben und seine Gedankenwelt und Intentionen transportieren. „Beispielsweise, dass es keinen Stillstand gibt, dass kein Konzert wie das andere ist. Das hatte sein musikalisches Leben geprägt“, so Bartolomey.

Persönliches im Gespräch mit Bogdan Roscic

Die musikalische Erinnerungsreise beginnt am 3. Mai (19.30 Uhr) in der Pfarrkirche St. Georgen mit dem Eröffnungskonzert, das traditionsgemäß sakralen Charakter haben wird. Der Contentus Musicus Wien wird neben einer Sinfonie von Mozart auch Haydns Schöpfungsmesse mit dem Chorus sine nomine und einem jungen Solistenensemble zum Erklingen bringen.

Nach seinem Erfolg im Vorjahr hat das Attergauer Jugendsinfonie Orchester seine Arbeit fortgesetzt und präsentiert am 4. Mai (11 Uhr) in der Attergauhalle gemeinsam mit dem Jugendsinfonie Orchester Matteo Goffriller aus Brixen sein neues Programm u. a. mit Werken von Beethoven sowie dem Cellokonzert von Saint-Saens. Ab 15 Uhr findet dann in der Pfarrkirche St. Georgen das Kammerkonzert des weltberühmten Hagen Quartett statt. Zu hören sind Werke von Schubert, darunter das gegen Ende seines Lebens komponierte Streichquintett als Höhepunkt. Persönlich wird es dann im Künstlergespräch um 18 Uhr im Nikolaus Harnoncourt Saal. Harnoncourts Sohn Franz wird mit dem designierten Direktor der Wiener Staatsoper, dem in Linz aufgewachsenen Bogdan Roscic, sprechen. Dieser wird als Leiter der Klassik-Sparte bei Sony Music über seine langjährige Zusammenarbeit mit Nikolaus Harnoncourt erzählen. „Harnoncourt war selbst im hohen Alter noch offen für das Neue. Er war interessiert an neuen Technologien. Es wird auch um die Arbeit backstage mit ihm gehen. Auch Privates wird eingestreut. Das wird sicher ein neues Licht auf ihn werfen. Er war eigentlich ein geerdeter, naturverbundener Mensch“, so Bartolomey.

Die Festtage werden am 5. Mai mit der Sonntagsmesse in der Pfarrkirche beendet (9.45 Uhr). Alle Kirchenbesucher sind zur abschließenden Agape auf dem Kirchenplatz eingeladen.

Im Vorjahr waren rund 1000 Besucher — auch aus Deutschland und der Schweiz —zu Gast in St. Georgen.

Karten: Büro Attergau Kultur, Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr, eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkassa des Veranstaltungsortes, Tel. 07667/8672, E-Mail info@harnoncourttage.at