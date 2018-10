Im Gedenken an oö. Nazi-Opfer

Seit Jägerstätter-Biografin Erna Putz sich daran gemacht hat, vom Nazi-Regime im Zweiten Weltkrieg verfolgte Oberösterreicher zu dokumentieren, hat sich viel getan. Waren es zu Jahresbeginn etwa 1000 Fälle von ins KZ Dachau verbrachten Landsleuten, so sind mittlerweile 7000 politisch Verfolgte und rund 1000 Oberösterreicher, die in Hartheim getötet wurden, dazugekommen. Seit April regt Putz in den Bezirken Gedenkfeiern für die Opfer aus der jeweiligen Region an und würdigt damit auch Menschen, für die nie ein Begräbnis stattgefunden hat. Höhepunkt ist die Lange Nacht der Namen im Linzer Dom.

„Es war unglaublich ergreifend, wie junge Polizisten in der Kirche für Opfer Kerzen angezündet und am Ende der Feier ein Spalier gebildet haben“, erzählt Putz. Im September beteiligte sich die oö. Polizei an der Gedenkfeier in St. Florian, die Opfern aus Linz-Land und solchen aus den Reihen der Exekutive gewidmet war. Putz will diesen Menschen mit den Feiern, bei denen Opfernamen verlesen werden, ein würdiges Gedenken zu setzen. „Jede Veranstaltung war sehr berührend. Für viele Opfer gab es nie ein Begräbnis, keine Verabschiedung. Mir selbst ist durch die Gedenkfeiern die unglaublich große Bedeutung von Ritualen in Bezug auf den Tod bewusst geworden“, betont Putz.

7000 weitere Fälle seit Jahresbeginn

Putzs unermüdliches Engagement, die heimischen Opfer des Nationalsozialismus ans Tageslicht zu bringen, hat mittlerweile ein Netz an Kontakten über das ganze Bundesland gelegt. Menschen, die auch anlässlich der Gedenkfeiern vor Ort nach Opfern Ausschau halten, Angehörige, die sich melden und von Familienmitgliedern berichten, über die lange geschwiegen worden ist. Putz: „Das hat den Menschen weh getan und auch aus Scham haben viele nicht darüber gesprochen. Jetzt will man es wissen.“ Für Putz ist es besonders spannend, dass junge Leute reagieren, ein Bedürfnis haben, die Opfer ins Bewusstsein zu rücken, dem Vergessen zu entreißen. Bei jeder Gedenkveranstaltung werde sie gefragt, ob dieser oder jene Name auf der Liste stehe, immer wieder will jemand eine bestimmte Person ausdrücklich erwähnt haben. 7000 weitere oö. Fälle sind der Ohlsdorfer Theologin inzwischen zugetragen worden. Dazu hat sie die Namen der vielen Oberösterreicher, die in Hartheim ermordet worden sind, erbeten. Putzs Arbeit eröffnet neue Blickwinkel: Bisher wurde noch nicht erforscht, aus welchen Gegenden die oö. Opfer stammen und wie viele es wo waren.

Schon kleinste Vergehen konnten im Nazi-Regime jemanden ins Gefängnis bringen. „Wer sich kritisch zum Kriegsausgang äußerte, musste damit rechnen, wegen Wehrmachtszersetzung und Heimtücke bestraft zu werden. Viele Rundfunkverbrechen wurden angezeigt, auch wer heimlich ein Tier geschlachtet hat, musste fürchten, verhaftet zu werden, im Gefängnis oder in einem KZ zu landen. Manche wurden strafversetzt, andere verloren ihren Arbeitsplatz oder wurden zwangspensioniert“, weiß Putz. Die Bevölkerung war angehalten, Mitbürger zu denunzieren. Hielt man dicht, geriet man selber in Gefahr. Trotzdem bewiesen Menschen immer wieder Zivilcourage, in manchen Dörfern blieb vermeintliches Fehlverhalten geheim und so mancher wurde dadurch gerettet. Mut zeigten etwa Mütter 1940 in Schardenberg und riskierten dabei viel: Nachdem der örtliche Lehrer, ein überzeugter Nazi, gemeint hatte, wer noch in die Kirche gehe, gehöre an die Wand gestellt, marschierten 25 bis 30 Frauen kurzerhand in die Schule und demonstrierten gegen den Lehrer. Sie konnten zwar damit leider nicht verhindern, dass der Pfarrer abgeholt wurde, die Kunde von ihrem Handeln wurde aber bis nach Wien und Berlin getragen. „Die Bevölkerung hat sich nicht allem gebeugt“, betont Putz. Eine junge Frau aus Steinbach schrieb kurzerhand einen Brief an Adolf Hitler persönlich, nachdem der örtliche Pfarrer abgeholt worden war. Erstaunlicherweise erhielt sie nicht nur per Post eine Antwort, der besagte Priester kam in der Folge frei.

Mehr Verhaftungen in Mauthausen und Alkoven

Bei der Sichtung der Namen und der Zuordnung in Regionen hat Putz festgestellt, dass die Zahl der Verhaftungen in den Bezirken sehr unterschiedlich war: Besonders viele gab es in der Gegend von Mauthausen und Alkoven – wo sich Vernichtungsstätten befanden – und in Braunau, wo man mit den Verhaftungen den besonders großen Widerstand in der Bevölkerung brechen wollte. In Mauthausen wurde ein Mann verhaftet, weil er mit einem KZ-Insassen normal gesprochen hat. Die Bachleitnerin, eine Bäuerin aus Oberösterreich, wurde bald nach ihrer Einlieferung im KZ Ravensbrück von einer Aufseherin mit den Stiefeln zu Tode getreten. Sie wurde verhaftet, weil sie einem Kriegsgefangenen, der von der SS zur Arbeit geführt worden war, ein Stück Brot gegeben hatte. In Freistadt wurde Leopold Kotzmann wegen Hochverrat zum Tode verurteilt: Er hatte für KZler Geld gesammelt hat. Kotzmann ist der einzige oö. Landtagsabgeordnete, der hingerichtet wurde. In Schlierbach bestand kurzzeitig ein Fürsorgeheim, in dem Männer untergebracht waren: 57 Insassen sind in Hartheim umgebracht worden, weil sie als „unnütze Esser“ und damit als unwertes Leben galten. Beim Abtransport von 63 Menschen aus der Diakonissenanstalt Gallneukirchen kam es zu bewegenden Szenen: Manche haben sich nicht gewehrt, andere haben fürchterlich geschrien; ein junges Mädchen freute sich aufs Autofahren. Eine tüchtige Weberin wurde auf die Liste gesetzt, weil sie einer Kommission keine Antwort gegeben hatte.

„Mir wurde häufig von älteren Leuten berichtet, dass jemand von den Nazis weggebracht worden und nie wieder aufgetaucht ist“, erzählt Putz. Sie hat den Fall einer Familie aus Friedburg klären können: Die Roidmaiers waren Zeugen Jehovas und wurden deshalb abgeholt. Ihre sechs Kinder, das jüngste damals erst sechs Monate alt, kamen bei einer Frau unter, die sie gut behandelte. Bis vor kurzem wussten die Geschwister nichts vom Verbleib ihrer Eltern, außer, dass sie den Krieg nicht überlebt hatten. Auf Bitten der jüngsten Tochter Anna recherchierte Erna Putz und fand heraus, dass der Vater in Ternberg beim Kraftwerksbau arbeiten musste. Dort hat er sich eine schwere Lungenkrankheit zugezogen, wurde ins Krankenhaus nach Steyr gebracht und starb dort drei Tage später. Die Mutter ist wahrscheinlich im KZ Ravensbrück umgekommen. Das Wissen um die letzten Tage des Vaters, dass er in Würde sterben durfte, habe den Angehörigen viel gegeben, weiß Putz. Aus Schardenberg ist der Fall eines polnischen Ehepaares bekannt, das als Zwangsarbeiter verschleppt worden ist und auf einem Bauernhof zu arbeiten hatte. Die Frau bekam hier zwei Kinder. Immer wieder wollte man diese von dort wegholen, dagegen konnte sich Bäuerin Marie Meindl mit Erfolg wehren. „Wenn ihr die Kinder wegbringt, müsst ihr mich auch mitnehmen.“

Putz hat viel zu tun, um die nächsten Feiern vorzubereiten. Der Aufwand ist es wert: „Wenn die Namen verlesen werden, sind diese Menschen präsent. Man spürt Liebe und Wertschätzung.“ Sie hat das Gefühl, „da ist ein Anfang gemacht“.

Gedenkveranstaltungen:

Bezirk Grieskirchen: 28. Oktober, Pfarrkirche Grieskirchen, 16 Uhr

Bezirk Wels: 2. November, Pichl bei Wels, 17.30 Pfarrkirche

Bezirk Rohrbach: 3. November, Peilstein, Pfarrkirche 18.30 Uhr

Bezirk Eferding: 15. November, 18 Uhr, Schloss Hartheim

Abschluss: 22. November, 19 Uhr, Linzer Dom, Lange Nacht der Namen mit Bischof Manfred Scheuer