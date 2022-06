Im Gefecht mit Europas Elite

Am Freitag machte sich Degenfechter Josef Mahringer von seinem Trainingsstützpunkt in Ungarn auf den Weg zur EM in Antalya.

Bevor es für den 24-jährigen Waldinger am Sonntag in der Türkei im Einzel ernst wird, steht am Samstag noch ein Akklimatisationstag mit Waffenkontrolle am Programm.

„Ich fühle mich sehr gut, die Vorbereitung ist gut verlaufen und ich freue mich einfach auf die EM“, geht Mahringer optimistisch in das Gefecht mit Europas Elite.

„Ein schönes Erlebnis“

2019 überraschte der Fechtunion-Linz-Athlet bei der bisher letzten EM mit Platz fünf. „Das war ein schönes Ergebnis und ein tolles Gefühl. Ich habe mich jetzt genauso vorbereitet wie damals und rufe es mir immer wieder in den Hinterkopf“, erklärte Mahringer, der als Weltranglisten-49. über alle Waffengattungen der beste heimische Fechter ist.

Eine konkrete Platzierung hat sich Mahringer nicht zum Ziel gesetzt. „Das ist sinnlos. Wir haben in Europa die höchste Dichte, das heißt, ich kann in Runde eins auf den Olympiasieger treffen oder bis zum Halbfinale einen Lauf haben“, veranschaulichte der Linzer.

Von Daniel Gruber