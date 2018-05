Im Heavy-Metal-Stil gegen Final-Künstler

Die einen kämpfen um einen historischen Titelhattrick, die anderen wollen eine „außergewöhnliche Reise perfekt“ machen, wie Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Finale am Samstag (20.45, live ORF eins, ZDF, SRF 2, Sky) gegen Real Madrid betonte.

Das Endspiel im Olympiastadion von Kiew könnte dabei eines der attraktivsten der vergangenen Jahre werden. Sind doch beide Klubs vor allem für ihre Offensiv-Power bekannt. „Wir werden richtig on Fire sein“, versprach Klopp, dessen Klub erstmals seit 2005 und zum insgesamt sechsten Mal die wichtigste Trophäe im europäischen Klubfußball holen kann. Der „Heavy-Metal-Football“, wie Liverpools Spielstil in England genannt wird, muss sich allerdings gegen den Final-Spezialisten der vergangenen Jahre beweisen. Zwölfmal haben die Spanier in der Königsklasse triumphiert, nun winkt der erste Hattrick seit dem FC Bayern 1976 im damaligen Landesmeistercup. Drei der jüngsten vier CL-Titel gingen auf das Konto des Weißen Balletts, seit 37 Jahren hat Real kein Finale in der Königsklasse mehr verloren — das letzte war 1981 gegen, erraten, Liverpool.

Die beiden Finalisten im direkten Vergleich

Tor: Reals Navas entpuppte sich als echte Stütze, hatte im Halbfinale gegen die Bayern maßgeblichen Anteil am Weiterkommen. Bei Liverpool verdrängte der Deutsche Loris Karius im Winter Simon Mignolet. In der CL war er aber ohnehin auch im Herbst zwischen den Pfosten gestanden. Trotz 13 Gegentoren in zwölf Partien hielt er sechs Mal die Null fest — Bestwert.

Abwehr: Von der Papierform her haben die Madrilenen trotz des 84-Mio.-Einkaufs der „Reds“ von Virgil van Dijk die Nase vorne. Vor allem Sergio Ramos hält die Defensive zusammen, Marcelo ist ebenfalls Weltklasse. Trotzdem kassierte Real in den zwölf CL-Spielen zwei Gegentore mehr (15) als Liverpool (ohne Quali). Ähnliches gilt für die Liga, da erhielt der CL-Titelverteidiger 44 Gegentreffer, die Engländer 38.

Mittelfeld: Die spielerische Klasse mit den genialen Technikern Kroos und Modric spricht klar für Real. Auf der Gegenseite sind die unermüdlichen Milner, Henderson und Wijnaldum prädestiniert für den temporeichen, laufintensiven Spielstil Klopps.

Finalspezialist Zidane gegen „Vizekönig“ Klopp

Sturm: Diskussionen über die einzigartige Genialität Ronaldos sind überflüssig. Bei den Briten verteilt sich die Torausbeute auf das magische Trio Salah, Mane und Firmino, die alle drei ein Spiel entscheiden können. Doch auch Bale oder Benzema sind dafür immer gut.

Trainer: Sieben Finalspiele mit Real, sieben Siege — die Bilanz von Zinedine Zidane könnte eindrucksvoller nicht sein. Jürgen Klopp hat dagegen seine jüngsten fünf Endspiele allesamt verloren. „Ins Finale einzuziehen, ist super. Aber es zu gewinnen, ist besser“, will der Deutsche diese Serie endlich beenden.