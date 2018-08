Im Ischler Stadtmuseum geht man zu Maxim

Von Ingo Rickl

Das Stadtmuseum Bad Ischl lockt mit dem Schlager des Danilo aus der „Lustigen Witwe“: „Da geh ich zu Maxim …“. Anlass ist eine Ausstellung zum 70. Todestag von Franz Lehár am 24. Oktober.

Im Museum findet man die berühmten Grisetten wohl nicht, aber in der Lehár und seinen Librettisten gewidmeten Ausstellung zahlreiche Details aus dem Leben des Meisters, vor allem aber über jene Librettisten, die die Melodien des Operetten-Kaisers erst ermöglichten. 14 Verfasser meist großartiger, den Lippen und Kehlen der Sänger angepasste Texte, sind in der Ausstellung mit jenen Werken verewigt, die sie — ungeachtet der Arbeit für andere Operettenkomponisten — für Lehár verfasst haben. Der geniale Marcel Prawy war einer jener Kenner, der immer wieder die Wichtigkeit der Texteverfasser bewunderte und würdigte.

Diesmal ist es Kuratorin Maria Sams, die diese Aufgabe im Interesse der Besucher, die vor allem Schlechtwetter zur Besichtigung nützen, übernommen hat. Am Beginn der Ausstellung wird Familiäres geschildert, vor allem Lehárs Ausbildung in Prag, wo er mit Hilfe von Antonin Dvorak bei der Karriereplanung von der Violine zur Komposition wechselte. Als dienstfrei gestellter Militärkapellmeister schuf er unendlich viele Gelegenheitskompositionen, die letztlich in den vollendeten Serienreigen der Operetten mündeten.

Lehár als ein von Hitler geschätzter Komponist

All diese Facetten erlebt man in der Ausstellung, wobei jedem der 14 Librettisten Lehárs, deren Werke penibel aufgelistet sind, auch ein kurzer Lebenslauf gewidmet ist. Die Schicksale vieler jüdischer Lehár-Mitarbeiter klingen erschüttert nach, vor allem jene von Fritz Grünbaum und Fritz Löhner-Beda.

Die Kuratorin scheute sich auch nicht vor Lehárs Verhalten im Nationalsozialismus. Die jüdischen Autoren wurden von den Intendanten rasch aus den Plakaten und Programmheften entfernt.

Lehár selbst war trotz seiner Kooperation mit den genannten Librettisten ein von Adolf Hitler geschätzter Komponist. „Die lustige Witwe“ in München etwa mit Danilo Johannes Heesters war seine Lieblingsoperette. Lehárs wichtigste Sorge war bei seiner eher devoten Haltung gegenüber dem Regime: seine geliebte Frau Sophie als Jüdin vor Zugriffen der Gestapo zu schützen.

Mit einer Ausnahme stammen alle Exponate aus dem Stadtmuseum und der Lehár-Villa.

*

Die Ausstellung ist bis 28. Oktober jeden Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.