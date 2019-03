Von Christian Pichler

Dieses Buch habe sie viele Jahre verfolgt, erzählt Tanja Maljartschuk. „Pathetisch gesagt, es war meine Mission.“ Die Vollendung krisenhaft, bis der Protagonist Wjatscheslaw Lypynskyj sie im Traum aufgefordert habe, sie in Ruhe zu lassen.

Maljartschuks Roman „Blauwal der Erinnerung“ (Kiepenheuer & Witsch) ist vollbracht, der Titel im ukrainischen Original „Vergessenheit“. Zwei Handlungsstränge, eine Ukrainerin mit „Herz im Hals“, wie die Ich-Erzählerin ihre wiederkehrenden Panikattacken nennt. Sie vertieft sich obsessiv in eine konkrete Figur, besagten Lypynskyj. Ein Pole, der bis zu seinem Tod 1931 für einen Staat zwischen Polen und Russland kämpfte. Sein Traum von der Ukraine ein tragisches Scheitern im Sturm der Geschichte, auch er verschwunden wie Plankton im Maul des Blauwals.

Am Donnerstag las Maljartschuk im Linzer Stifterhaus und sprach mit Journalistin Mia Eidlhuber. Maljartschuk, 1983 in Iwano-Frankiwsk (Ukraine) geboren, seit 2011 in Wien, erhielt 2018 den Bachmann-Preis für „Frösche im Meer“. Der „Blauwal“-Roman ein Wagnis, Maljartschuk eine herausragende Erzählerin, die gegen das Ausradieren ukrainischer Geschichte im Kommunismus anschreibt. Garniert auch, zumal in der Figur der Frau, mit verzweifeltem Humor.

Ein Thema die große Hungersnot in der Ukraine 1932 und 1933, „Holodomor“. Sehr wahrscheinlich gezielt ausgelöst von Stalin, die Opferzahl schwankt je nach Berechnung zwischen 3,5 und 14,5 Millionen. Die Psychologie kennt das Phänomen der transgenerativen Traumatisierung, der stillen Weitergabe von erfahrener äußerster Gewalt. Ihre Eltern hätten nicht von Holodomor gesprochen, erzählt Maljartschuk, auch deren Eltern nicht. „Erst die dritte Generation fragt“, sagt sie. „Weil etwas keine Ruhe gibt. Weil etwas quält.“ Der „schwarze Weiher“, auch so ein schönes Bild des Romans, darin unsere Erinnerungen versunken.