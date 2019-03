„Im Play-off kann alles passieren“

„Das ist der Moment, in dem man Karriere macht“ — der Beginn der Play-offs ist für die Eishockey-Cracks wie Linz-Akteur Rick Schofield jedes Jahr so etwas wie der Start in den Ernst des Lebens. Was bisher geschah, ist Vergangenheit, Titelverteidiger Südtirol hatte das im Vorjahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

„Ich weiß nicht, ob es im Play-off überhaupt einen Favoriten gibt. Es kann alles passieren“, weiß Daniel Oberkofler vor dem ersten Duell seiner Graz 99ers am Mittwoch (19.15) gegen Ex-Klub Linz. Er rechnet mit einer engen Serie, in der Kleinigkeiten entscheiden werden. „Man glaubt kaum, dass diese Mannschaft (Linz, Anm.) so weit unten stehen kann. Sie werden aber zeigen wollen, dass sie es besser können, das macht sie umso gefährlicher“, sagte Oberkofler, der elf Jahre in Linz spielte und vor allem mit Altmann, Woger und DaSilva noch regelmäßig in Kontakt ist. Mit Kirchschläger, Moderer und Zusevics stehen drei weitere Ex-Linzer in der Murstadt unter Vertrag. Was die Grazer heuer auszeichnet? „Wir haben vier Linien, die Tore schießen können, sind eisläuferisch gut, haben viel Erfahrung, die Mischung passt“, so Oberkofler, der seinen Vertrag um drei Jahre verlängerte.

Attribute, die auf die Oberösterreicher bis jetzt kaum zutrafen. Der Start der Play-offs ist ein guter Zeitpunkt, das zu ändern. Vor allem defensiv muss eine klare Steigerung her, mit 32 Treffern kassierte man die meisten aller Teams in der Qualirunde. cg