Im Rausch der Farben

Das perfekte Mittel gegen den Winterblues sind die leuchtenden Farben dieser Modesaison. Und davon gibt es jede Menge. Denn der Farbrausch der 1980er Jahre erobert Laufstege, Modeboutiquen und das Straßenbild im Lauffeuer. Und es funktioniert. Die knalligen Farbkleckse zaubern ein Lächeln sowohl auf das Gesicht der Trägerin wie auch auf das des Betrachters. Was will man noch mehr erreichen an grauen kalten Novembertagen?

Text: Martina Rieder-Thurn

Strahlendes Sonnengelb oder edles Goldgelb machen aus jedem Tag einen Sonnentag. Die Signalfarbe sorgt für jugendlich-dynamisches Aussehen und steht Blondinen mit hellem ebenso wie Brünetten mit einem dunkleren Teint. Wichtig ist, bei einem rosigen Hautton zu einem bläulich-kühlen Gelbton zu greifen und bei einem goldigen Teint einen warmen Gelbton zu tragen. Das wirkt besonders harmonisch. Je bunter, umso besser, könnte das Motto hier lauten. Mauve, Nude und Taupe sind sicherlich schöne Farben, aber im Moment eher etwas für Individualisten. Jetzt darf es bei Hosenanzügen, Wolljacken und Fake-Fur-Mänteln richtig knallen — und zwar am besten von Kopf bis Fuß.

Feuriges Ton in Ton

Die Looks der Designer bringen also Farbe in die kalte Jahreszeit. Bei aller Freude an Farbkombinationen geht es dabei in dieser Saison weniger um Colourblocking, als um das diffizile Kombinieren von Farbfamilien untereinander mit dem Ziel, vollkommene Harmonie zu erreichen. Das perfekte Erscheinungsbild mit der fast schon magischen Strahlkraft entsteht durch die Feinst-Nuancierung in der Farbschattierung. Beim sogenannten Colourmelting wird ein leuchtender Grundton von unzähligen Farbnuancierungen aus der gleichen Farbfamilie umspielt. Rot-Schattierungen eignen sich dafür besonders gut. Besonders Modemutige entfernen sich etwas vom Harmoniepfad und kombinieren bei Hosenanzügen oder Kleidern Rot zu Pink. Je wilder, desto aufregender der Look.

Königsblau & Kräutergrün

Dieser Ton sieht sportiv-dynamisch und sehr modisch aus. Plüschige Fake-Fur-Jacken, Mäntel, Kleider und sogar Hosen setzen die kräftige 1980er-Jahre-Farbe richtig in Szene. Aber Achtung: Graue Maus spielen ist nicht mit diesem auffälligen Farbton! Dafür steht die königliche Blaufärbung quasi jedem. Wer es etwas festlich-eleganter, mitunter auch dramatischer möchte, greift zur Neuauflage des Jahres: Lila-Töne sind der Newcomer der Saison, wirken weiblich und immer auch ein wenig mystisch. Kleider, Röcke und Mäntel in Lila setzen die Trägerin perfekt in Szene.

Die Palette der Grüntöne sorgt für natürlich-sportliches Aussehen. Je nach Helligkeit wirkt die Trägerin darin frisch und jugendlich. Je dunkler das Grün, umso konservativer oder cooler wirkt es. Modedesigner sehen uns diese Saison in weichem Strick und fließenden Kleidern — am liebsten kombiniert getragen – in verschiedensten Grünnuancen. Gedecktes Oliv- und kräftiges Smaragdgrün stehen dabei den dunklen Typen besonders gut. Zarte Blondinen sollten eher zu Mint-, Petrol- und Salbeinuancen greifen und diese sogar miteinander mixen.

Glanzvolle Höhepunkte

Oft entwirft Mode als Spiegel der Gesellschaft in unsicheren Zeiten gerne opulente Traumwelten. Das könnte der Grund für den neuen Hang zu schillernden Extremen sein. Denn die Mode-Glitzerkugel dreht sich diese Saison weiter. Glänzende Kleidungsstücke aus changierenden Silberstoffen in allen Regenbogenfarben mit glänzenden Oberflächen und schimmernden Pailletten erleben ein wahres 80er-Jahre-Revival. Materialien mit Special-Effects, die je nach Lichteinfall in den schönsten Farben schimmern, lassen die Trägerin im wahrsten Sinne des Wortes in glänzendstem Licht erscheinen. Auch tagsüber darf es glitzern und schimmern. Hier werden die glänzenden Highlights allerdings in dezenterer Dosierung — gerne auch nur als Accessoires — eingesetzt

