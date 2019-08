Im Regen von Brügge erlosch großer Traum

Es hat nicht sollen sein! So optimistisch war der LASK in den Flieger nach Brügge gestiegen, auch Präsident Siegmund Gruber war vor dem Spiel überzeugt, Zeuge eines historischen Europacup-Abends im Jan-Breydel-Stadion zu werden. Doch letztlich bekamen aufopferungsvoll kämpfende Linzer beim 1:2 die Grenzen aufgezeigt, so richtig am Leben war die Spannung nur kurz nach dem überraschenden Ausgleich durch Klauss per Elfer.

Wie oft hatte der LASK in den vergangenen Tagen gehört, was nicht alles am jenem Mittwoch auf dem Spiel steht. Was für eine einzigartige Gelegenheit sich hier bietet. Und zum ersten Mal schien es, als würde das so unwiderstehliche Nervenkostüm der Linzer Mentalitätsmonster ins Wanken geraten. Denn die Belgier machten gleich von Beginn an gehörig Dampf, hatten keine Lust, sich auf irgendwelche Spielchen namens Verwalten einzulassen. Der LASK wirkte nervös, etwas verunsichert. Man kam nicht richtig in die Zweikämpfe, beim Anlaufen waren die Athletiker meist einen Schritt zu spät, im eigenen Ballbesitz kam oft viel zu früh der (wirkungslose) hohe Ball.

Brügge Herr im Haus

Ganz anders Brügge, das immer wieder über die Außen hinter die Abwehr kam, ihre schnellen Spitzen gut in Szene setzten. Okereke (7.) und Openda (8.) vergaben die ersten Möglichkeiten, Vormers 1:0 wurde zurecht wegen Abseits aberkannt (26.). Von den Gästen gab nur Klauss einen Warnschuss ab (20.), dazu strahlte eine Michorl-Hereingabe so etwas wie Gefahr aus (45.).

Das Fast-Jahrhunderttor

Nach der Pause kamen die Athletiker einen Tick mutiger aus der Kabine, versuchten, aggressiver anzulaufen und den Gegner auch in dessen Defensive mehr zu beschäftigen. So wirklich gelingen wollte das nicht lange, Brügge übernahm rasch wieder das Kommando. Ausnahme: Die Minute 54, als sich Reinhold Ranftl ein Herz nahm, das von Goalie Mignolet verlassene Tor aus gut 40 Metern anvisierte — doch der Jubel erstarb auf den Lippen der rund 600 LASK-Fans, als Deli den Ball per Kopf vor der Linie klärte.

Auf der Gegenseite hatte der agile, spielfreudige Joker Tau die Führung am Fuß, doch der frischgebackene Teamtorhüter Schlager rettete (61.). Er und die Stange verhinderten acht Minuten später den Gegentreffer, doch den anschließenden Corner verwertete Vanaken per Kopf zum hochverdienten und überfälligen 1:0.

Hoffnung keimte auf

Damit schien die Sache entschieden, doch so leicht lässt sich ein LASK nicht in die Knie zwingen. Da war sie wieder die schwarz-weiße Mentalität, die Gier nach Erfolg kehrte zurück. Ausgangspunkt war eine gewonnene Pressingsituation, nach der Ranftl im Sechzehner durch Rits gelegt wurde. Klauss verwandelte in Minute 74 den Elfer und signalisierte mit dem 1:1: Da geht noch was!

Doch so richtig eng wurde es für die Belgier nicht mehr. Auch, weil Trauner mit Gelb-Rot vom Platz musste, die Gäste danach kaum mehr Druck erzeugen konnten. Ein Konter in Minute 89, den Dennis zum 2:1 abschloss, beendete schließlich endgültig den großen Traum von der Königsklasse. „Ich bin einfach nur leer“, war Keeper Schlager die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.