Im Reifenhandel läuft’s nicht rund

Von Oliver Koch

„Nur weil es ein Bedürfnis gibt, heißt es noch lange nicht, dass es für die Branche ein leichtes Spiel ist“, sagt Stefan Deschka, Sprecher des heimischen Reifenhandels in der WKO, zum VOLKSBLATT mit Verweis auf die Insolvenz der Firma Bruckmüller. Zwar sei es üblich, dass zweimal im Jahr die Reifen gewechselt werden, „aber es kommt ja kein Kunde auf die Idee, drei- oder viermal im Jahr das zu tun“. Der Reifen sei ein klassisches „Muss-Produkt“ und ein klassisches Saisongeschäft. Dies habe sich zudem verändert, da das Felgen-Geschäft in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen sei. „Höchstens beim zweiten Reifensatz, also Sommer- oder Winterreifen, werden noch Felgen verkauft. Ansonsten spielen die Felgenverkäufe nur noch eine untergeordnete Rolle.“ Mit dem Reifenhandel allein habe man heutzutage auch „keine Überlebenschance mehr“. In den maximal fünf Monaten Geschäft (während der beiden Saisonen) müsse man die 14 Monatsgehälter erwirtschaften.

Der Reifenhandel – in Oberösterreich gibt es 947 Betriebe – steht daher laut Deschka vor der Entscheidung, neben dem klassischen Geschäft Zusatzerträge zu erwirtschaften. Das gelinge teilweise, beispielsweise mittels kleinerer Autoservice-Angebote. Das sei aber „ein langer, harter Weg, da es da ja schon die klassischen Platzhirsche gibt“. Zweite Möglichkeit sei, die kritische Größe an Kunden zu erreichen um dann durch die Depot-Gebühren Zusatzgeschäft zu generieren. Denn: Einmal bei einem Reifenhändler des Vertrauens, wechseln die Österreicher so gut wie nie den Anbieter. Auch eine Spezialisierung sei ein möglicher Weg, etwa auf PKW oder landwirtschaftliche Fahrzeuge. „Reifen ist nicht gleich Reifen. Nur weil das Ding schwarz und rund ist, gibt es gewaltige Unterschiede. Ein Motorrad-Pneu hat mit einem Reifen einer Baumaschine genau gar nichts gemein. Ich kenne keine Baumaschine, die in einem Winkel von 70 Grad in einer Kurve drinnen hängt“, so Deschka.

Kaum Billigimporte

Der Reifenmarkt sei ganz klar strukturiert. „Die großen Hersteller wie Michelin, Goodyear und Pirelli haben ja mehrere Marken und Produktqualitäten im Sortiment. Und dadurch ist es ihnen gelungen, die asiatischen Billigimporte in Schach zu halten“, sagt Deschka. Das Internet spiele beim Reifenhandel nur eine untergeordnete Rolle. „So gut wie keiner bestellt Reifen auch im Internet. Aber die Kunden kommen ins Geschäft und konfrontieren die Mitarbeiter mit den Online-Preisen“. Massiv zurückgegangen und „de facto nicht mehr da“ ist die Begeisterung der Jugend für Autos und Autotuning. „Das Auto als Besitz wird schon mehr als Belastung betrachtet“, sagt Deschka.