Premiere am Landestheater: Kleists „Amphitryon“ in düsterer Kulisse

Von Mariella Moshammer

Sosias bekommt’s gleich faustdick zu spüren, dass die Götterwelt alle Launen und Lustbarkeiten an den kleinen Menschlein auslässt, wenn es ihnen so gefällt. Er soll nur das Kommen seines Herren Amphitryon bei dessen Frau Alkmene ankündigen … scheitert aber an sich selbst. Wobei das „Selbst“, das Sosias da gegenübersteht, Gott Merkur ist — doch in der Gestalt des Dieners Sosias …

Soweit, so typisch spielt das Stück „Amphitryon“ von Heinrich von Kleist mit dem Verwirrspiel, dem Täuschen und Verwechseln und Verkennen. Denn nicht nur Sosias wird von den Göttlichen gedoppelt, auch Kriegsherr Amphitryon — und das von Jupiter. Grund für Jupiters Hineinschlüpfen in die menschliche Haut ist der Wunsch nach einer göttlichen Nacht mit Alkmene. Ein Selbstläufer in der Gestalt des Gatten. Die tragische Wendung nimmt ihren Lauf.

Am Samstag feierte die Tragikomödie am Landestheater Linz Premiere und Regisseur Peter Wittenberg lässt schon optisch keinen Zweifel daran, welchen Schwerpunkt er setzt. Die beeindruckende Bühne von Florian Parbs gibt sich düster, eine schwarze, riesige Wand trennt die Wahrheiten, dahinter nichts als Nebelschwaden. Das Licht aus einem Scheinwerfer zeigt Göttliches, wird aber auch zum Verhörinstrument. Die Figuren sind einer finsteren Welt im Schatten der Götter ausgeliefert.

Einen Olymp für flotte Kürzungen und Tempo

Unter all dieser Schwere hat es der feine Humor in Kleists Sprache nicht immer leicht, zu strahlen. Der Text bringt die besten Wirrungen und Irrungen, geht jedoch in oft langatmigen Szenen unter. Das Gegenüber muss ebenso reglos wie das Publikum Monolog um Monolog wegstecken. Einen Olymp für ein paar flotte Kürzungen und Tempo.

Das würde auch den hervorragend agierenden Darstellern zugutekommen, die das allzugroße Pathos ablegen könnten. Die meisten Lacher auf ihrer Seiten hat naturgemäß die Dienerschaft, so auch in Linz. Klaus Müller-Beck als beeindruckender Sosias, Jenny Weichert als trashige Dienerin Charis und Alexander Hetterle als Brutalo-Merkur haben ihrer Herrschaft da einiges voraus. Da blitzt der Witz auch auf, wenn der von ach so viel Pathos getragene Amphitryon mit Blut auf der Stirn auf den pragmatischen Stoiker Sosias trifft, der die Identitätssuche ad acta gelegt hat und sich auf den nächsten Happen aufgewärmten Kohl konzentriert.

Rosa Latex und einen Herkules im Bauch

Angela Waidmann muss als vom Gott missbrauchte Alkmene ewig in der post-koitalen Bademantelrobe agieren, um dann blitzschwanger in rosa Latex (kreative Kostüme von Hanna Rode) gesteckt am Boden zerstört aufzugeben. Die Frau als Objekt und Opfer, eine triste Sicht.

Über Alkmenes Liebe zu ihrem Amphitryon (Alexander Julian Meile als zuerst rasender, dann gebrochener Feldherr) verzweifelt mit Christian Higer als eitler und auch durchaus böser Jupiter ein ansonst gold-glitzernder Gott. Lässt es sich doch auch am Olymp ohne Liebe nicht gut leben. Auf die Erde pflanzt er seinen (noch ungeborenen) Sohn Herkules.

Am Ende liegt’s an der Frau. „Erklärt euch Fürstin!“ fordern die Bürger Thebens, dargestellt von den Schauspielstudio-Mitgliedern Michaela Lehnert, Elena Wolff, Ludwig Brix, Friedrich Eidenberger und Vinzenz Wegmüller. Geschwängert und geprügelt bleiben die Menschen auf der Erde zurück, ausgeliefert den Allmächtigen, die es auch keinen Deut besser wissen. Das berühmte „Ach“ sagt Alkmene resignierend. Da gibt’s nicht viel zu lachen.