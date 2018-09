Im Schlager geht’s um Sieg-Hattrick

Zwei Punkte trennen Zweitliga-Tabellenführer Blau Weiß Linz und den Gegner FC Liefering am Freitag (19.10/live laola1.tv). Die Stahlstadt-Kicker wollen zuhause die Spitzenposition mit dem dritten Sieg in Serie verteidigen. Neben den treffsicheren Stürmern wie Alan (8 Tore) und Thomas Fröschl (3 Tore) kann sich Thomas Sageder auch auf eine bärenstarke Defensive verlassen. In den letzten beiden Spielen stand die Null. „Die Jungs arbeiten wirklich konsequent und können sich am Spieltag dafür belohnen“, freut sich Trainer Thomas Sageder. Aber auch die „Jungbullen“ kommen mit zwei Zu-Null-Siegen (1:0 vs. Amstetten, 3:0 vs. Juniors OÖ) im Gepäck auf die Gugl.

Der SK Vorwärts Steyr muss nach dem bitteren Aus im Cup beim nächsten Versuch, „das Glück zu erzwingen“ (O-Ton Trainer Gerald Scheiblehner), am Freitag (19.10/live laola1.tv) zu Mitaufsteiger SV Lafnitz reisen. Dem Regionalliga-Meister geht es viel besser, stehen die Steirer doch mit elf Punkten gleich sieben vor den Oberösterreichern. Zumindest aus deren medizinischer Abteilung kommen positive Nachrichten. Der gegen Amstetten am Knöchel schwer verletzte Simon Gasperlmair konnte wieder ins Training einsteigen.

„Rechnen uns was aus“

Beim Kampf gegen die Rote Laterne könnte Steyr Schützenhilfe von den Juniors OÖ bekommen. Diese sind beim Vorletzten SV Horn zu Gast (19.10/live laola1.tv). „Eine machbare Aufgabe, wir rechnen uns was aus und so werden wir auch auftreten“, gab sich Trainer Ronald Brunmayr zuversichtlich, auch wenn er, wie schon die ganze Saison, „ausprobieren und improvisieren“ muss.

