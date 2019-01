Im siebten Familienhimmel

Familienhotels gibt es viele, doch nicht alle halten, was die Bezeichnung verspricht. Ganz anders in diesem Fall: Das Vier-Sterne-Superior-Haus der Scherers im osttirolerischen Obertilliach spielt zweifelsohne in der Champions League der Familienhotels. Hier wird ein Verwöhnprogramm für Klein und Groß geboten, das keine Wünsche offen lässt.