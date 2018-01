Im Stolperschritt zur Koalition

CDU/CSU und SPD haben zwar am Dienstag einen der größten Stolpersteine aus dem Weg zur Neuauflage der Großen Koalition geräumt. Doch wer glaubte, mit der Einigung auf die Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge wäre eines der heiklesten Themen abhakt, wurde schnell eines Besseren belehrt. Der Streit geht nämlich munter weiter — jetzt um die Interpretation der Einigung.

Die schaut so aus: Bis zum 31. Juli soll der Nachzug ausgesetzt bleiben, anschließend soll er auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden, ergänzt um eine bereits bestehende Härtefallregelung.

Was das konkret bedeutet, sehen beide Parteien freilich völlig anders. Die SPD habe „sichergestellt, dass ab 1. August 2018 der Familiennachzug auch für Familien von subsidiär Geschützen dann endlich wieder möglich ist“, freute sich SPD-Fraktionsvize Eva Högl. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Stephan Harbarth widersprach dem: „Auch in Zukunft wird es keinen Anspruch auf Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten geben.“

Besonders umstritten ist, ob die jetzige Einigung über das Sondierungsergebnis hinausgeht, wonach monatlich bis zu 1000 Familienangehörige aus humanitären Gründen nachziehen dürfen.

Christ- und Sozialdemokraten stehen in der Frage nicht nur wegen des selbstgesetzten Zeitlimits für das Ende der Koalitionsverhandlungen (4. Februar) unter Zeitdruck: Beschließt der Bundestag morgen keine Neuregelung des Familiennachzuges, läuft der bis Ende März befristete Nachzugsstopp ersatzlos aus.