„ Im Traum mache ich mich immer noch auf den Weg“

Elyas Jamalzadeh wurde als Sohn afghanischer Flüchtlinge, deren Leben in der Heimat bedroht war, im Iran geboren. Dort musste er sich schon als Kind als Straßenverkäufer großen Gefahren aussetzen.

2015 schaffte er es nach einer höchst dramatischen, knapp einjährigen Flucht mit seinen Eltern nach Österreich. Hier hat er in Windeseile Deutsch gelernt, eine Friseurlehre mit Bestnoten absolviert und arbeitet seit sechs Jahren im Salon Ulli in Eferding, den er einmal übernehmen wird. Auch privat hat Elyas sein Glück gefunden und eine Goiserin geheiratet.

Seine tragische Geschichte erzählt er nun gemeinsam mit einem Freund, dem Linzer Deutschlehrer Andreas Hepp, in „Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten“. Das Buch liegt in den Bestsellerlisten vorne, die erste Auflage verkauft sich in Rekordzeit, große Teile ihres Gewinnes spenden die beiden Autoren Flüchtlingshilfsorganisationen.

VOLKSBLATT: Wie haben Sie sich kennengelernt und was verbindet Sie heute?

ANDREAS HEPP: Wir haben uns 2016 bei einem Gottesdienst kennengelernt, seither sind wir befreundet. Elyas´ Schwiegermutter hat irgendwann gemeint, wir könnten ein Buch machen, auch um Erfahrungen zu reflektieren. Er hat erzählt, ich habe alles aufgeschrieben.

ELYAS JAMALZADEH: Ich bin die Zunge, Andreas das Gehirn (lacht).

Das Flüchtlingsthema ist gerade mit dem Krieg in der Ukraine wieder sehr aktuell. Wie geht es Ihnen damit?

JAMALZADEH: Ich komme auch aus dem Krieg, weiß, wie es diesen Menschen geht und es tut mir aus tiefstem Herzen leid.

Was möchten Sie dem Leser in Ihrem Buch vermitteln?

JAMALZADEH: Wir möchten, dass man hier ein anderes Bild bekommt von den Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen. Viele meinen, die wollen nur unser soziales System ausnutzen, aber diese Menschen haben viel verloren und unglaublich große Entscheidungen hinter sich. Frauen und Kinder aus der Ukraine müssen auf der Flucht ihre Ehemänner, Väter und Söhne zurücklassen. Und sie wissen nicht, wenn sie zurückgehen, ob sie dann noch da sind.

Sie erzählen sehr leichtfüßig und humorvoll. Ist Humor eine Art Schutz?

JAMALZADEH: Ich bin grundsätzlich eine lustige Person. Humor ist kein Schutz für mich, sondern für die, die mit mir zu tun haben. In der Arbeit haben Kunden Fragen nach meinem Leben gestellt. Als ich erzählt und gesehen habe, dass ihre Augen feucht wurden, musste ich einfach etwas Lustiges sagen.

HEPP: Elyas hat seine tragische Geschichte oft sehr lustig erzählt. Unser gemütlicher, mit Humor versehener Erzählstil soll erfrischend anders sein und dadurch zum Nachdenken anregen – darüber, wie es ist, auf der Flucht zu sein, nicht zu wissen, ob man ankommt oder am nächsten Tag noch am Leben ist.

Warum kennen Sie Ihr Geburtsdatum nicht?

JAMALZADEH: Weil ich im Iran zur Welt gekommen, wo afghanische Flüchtlinge überhaupt keinen Wert haben. Und in Afghanistan, wo seit Jahrzehnten Krieg herrscht, haben die Leute kein Interesse an Geburtstagen, viele haben nicht einmal eine Staatsbürgerschaft.

Sie mussten als Siebenjähriger als Straßenverkäufer für Ihre Familie sorgen. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt?

JAMALZADEH: Ich hatte keine. Wie kann man Kindheit erleben, wenn man Angst vor der Polizei hat, Angst davor, dass jemand kommt, der dir dein Geld und deine Ware wegnimmt und dir Gewalt antut, und du darfst nix sagen, weil du Afghane bist. Als Afghane hast du dort keine Rechte, musst immer versteckt sein, existierst offiziell nicht. Und wenn du mit wenig Geld nach Hause kommst, hast du Angst, dass dich deshalb dein Papa und dein älterer Bruder schlagen könnten.

2014 haben Sie sich entschlossen, zu fliehen. Sie wurden auf der Flucht von Ihren Eltern getrennt. Eine Ihrer Schwestern wurde als Kind von den Taliban entführt, andere Geschwister sind vor Ihnen nach Europa geflohen. Wie geht man da mit Verlusten und Trennungen um?

JAMALZADEH: Meine Eltern konnten nicht zur Polizei, als meine Schwester entführt wurde, weil die Taliban an der Macht waren. Sie mussten sie zurücklassen. Als ich meinen Papa auf der Flucht verloren habe, haben wir nach drei, vier Wochen Fußmarsch entschieden, denselben Weg zurückzugehen, um ihn zu finden. Beim zweiten Mal, als ich meine Eltern verloren habe, war ich machtlos: Ich war auf einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer und wusste nicht, ob ich das überleben würde. Die Ankunft in Wien war für mich auch ein Weltuntergang: Eigentlich hätte ich zurückgehen müssen, um sie zu finden. Und alle anderen aus der Familie haben mir die Schuld gegeben.

„Game“ werden auf der Flucht zynisch die Versuche, Grenzen zu überschreiten, die häufig scheitern, von den Schleppern genannt.

JAMALZADEH: Du weißt, dass du von den Schleppern angelogen wirst, aber du hast keine andere Wahl. Oft haben wir es erst nach zehn, zwölf Versuchen geschafft, eine Grenze zu überschreiten und sind dann draufgekommen, dass das nicht einmal der Anfang des Weges war.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Goisern hat sich das Blatt gewendet …

JAMALZADEH: … weil ich meine Frau dort kennengelernt habe, endlich keine Angst mehr vor der Polizei hatte und meine Eltern wiedergefunden habe. Die Leute in Goisern waren freundlich und neugierig, haben Essen gebracht und Kleidung. Ich habe Deutsch gelernt und durfte endlich in die Schule. Mitschüler schenkten mir meine erste Schultasche. Ich hatte erstmals Rechte, bekam meinen ersten einen Ausweis: Elyas Jamalzadeh existiert offiziell seit 3. Februar 2015.

Elyas´ Frau Tabea hat auch ein Kapitel geschrieben.

HEPP: Tabea war immer dabei. Ihre Seiten zählen für mich zu den wertvollsten, weil man einen neuen Blick auf Elyas gewinnt.

Wie gehen Sie mit Mitleid um?

JAMALZADEH: Es bringt mir nichts, wenn jemand sagt: „Du armer Flüchtling“. Da fühle ich mich wieder nicht wertgeschätzt. Mitgefühl in dem Sinne wäre gut, dass man sich in meine Situation versetzt und sich fragt: Was würde ich machen, wenn so etwas in meinem Leben geschehen wäre?

Leiden Sie immer noch an Albträumen von der Flucht?

JAMALZADEH: Ja und das Blöde ist, dass jetzt auch meine Frau darin vorkommt. Ich mache mich im Traum immer noch auf den Weg, bin Gefahren ausgesetzt, Kampf, Streit, Mord, Blut …

Im Buch heißt es sinngemäß, „einmal Flüchtling, immer Flüchtling“. Sind Sie jetzt doch angekommen?

Wenn ich die Staatsbürgerschaft bekomme und darauf nicht mehr Afghanistan steht, dann bin ich angekommen. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, ein Flüchtling zu sein. Dafür habe ich viel gekämpft und ich hatte gute Menschen an meiner Seite, die mir geholfen haben. Als ich vor sechs Jahren zu arbeiten begonnen habe, hatten manche Angst vor Flüchtlingen. Heute kommen diese Leute zu mir und wollen ein Autogramm.

Mit ELYAS JAMALZADEH und ANDREAS HEPP sprach Melanie Wagenhofer