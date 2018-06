Im verflixten zweiten Match: Wende oder Ende?

Von Roland Korntner

Im zweiten Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand? Auf Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft wartet am Samstag (20 Uhr) eine höchst ungewöhnliche Situation. Mit einer Niederlage gegen Schweden wäre das Turnier für den Titelverteidiger vorzeitig zu Ende, selbst ein Unentschieden könnte bei ungünstiger Konstellation letztlich zu wenig sein. Dementsprechend war nach der 0:1-Auftaktpleite gegen Mexiko Feuer am Dach, bestand teamintern viel Redebedarf. „Jetzt gilt es, das ganze Besprochene auf dem Platz umzusetzen“, forderte Vizekapitän Sami Khedira, der dann in seiner Wortwahl sogar richtig martialisch wurde: „Das hat Deutschland immer stark gemacht: Die Mentalität von elf Kriegern. Das müssen wir wieder reinbekommen“, so Khedira.

„Wir dürfen uns nicht noch so ein Spiel (wie gegen Mexiko, Anm.) erlauben, egal wie lange das Turnier noch geht. Je früher wir uns noch so ein Spiel erlauben, desto eher fahren wir nach Hause“, weiß (der wahrscheinlich verletzt fehlende) Verteidiger Mats Hummels.

Allerdings ist da eine Bilanz, die der DFB-Auswahl Sorgen bereiten sollte. Im verflixten zweiten Gruppenmatch gab es in den letzten 20 Jahren sowohl bei Welt-, als auch Europameisterschaften oft durchwachsene Leistungen:

2016: Langte es nur zu einem 0:0 gegen Polen.

2014: Die Mannschaft mühte sich zu einem 2:2 gegen Ghana.

2010: Setzte es eine 0:1-Pleite gegen Serbien.

2008: Wurde gegen Kroatien mit 1:2 verloren.

2004: Reichte es gegen Lettland nur zu einem 0:0.

2002: Auch gegen Irland gibt es lediglich eine Punkteteilung (1:1).

2000: Ein 0:1 gegen England leitete das EM-Vorrundenout ein.

1998: Wieder ein Remis — 2:2 gegen Jugoslawien.

Unterm Strich stehen in diesem Zeitraum nur zwei knappe Siege im zweiten Gruppenmatch: 2006 wurde Polen durch ein Tor in der Nachspielzeit (Neuville) mit 1:0 niedergerungen, 2012 gab es gegen die Niederlande ein 2:1.

Immerhin ist die Bilanz Deutschland gegen Schweden in zwölf Pflichtspielen mit acht Siegen und drei Remis richtig gut.

Dritter Streich des Riesentöters?

Den WM-Dritten von 2014 in der Qualifikation (Niederlande) und einen vierfachen Weltmeister (Italien) im Play-off hat Schweden schon ausgeschaltet. Folgt nun der regierende Weltmeister? „Wenn Deutschland gegen Schweden spielt, ist Deutschland der Favorit. Da spielt es keine Rolle, ob sie gegen Mexiko verloren und wir gegen Südkorea gewonnen haben“, stellte Offensivmann Viktor Claesson klar. Aber: „Wir werden alles tun, um sie aus dem Turnier zu werfen“, betonte Verteidiger Ludwig Augustinsson.