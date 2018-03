Im Wunderland der Comics

Von Christian Pichler

Die verwunschenen Landschaften der deutschen Künstlerin Moki, deren eine auch das Festival-Sujet bildet: Kunst oder Comic? Kategorien sind nur Krücken. „Kunst“ ist eine Krücke. Mokis Acryl-Bilder sind interessant, sie können verzaubern. Fügt sich wunderbar in dieses 10. NEXTCOMIC-Festival, wo Besucher gleichsam ein Wunderland betreten. Fügt sich gleich noch einmal, denn NEXTCOMIC verschmilzt mit „Sinnesrausch — Alice‘ verdrehte Welt“ im OÖ Kulturquartier (noch bis 2. April).

Donnerstagabend wurde im Kulturquartier eröffnet, das Moviemento 1 war bummvoll. Landeshauptmann Thomas Stelzer streute dem Festival Rosen, es sei zu einer Marke „für Linz und ganz Oberösterreich“ geworden. Eingedenk des Jahres 1938 hob Stelzer als NEXTCOMIC-Dependance den Lern- und Gedenkort Hartheim hervor, wo gestern zum Thema „Nationalsozialismus im Comic“ vorgetragen wurde: „Gerade Kunstformen tragen zu einer Auseinandersetzung bei.“ LH Stelzer merkte an, er freue sich auf das 10-Jahres-Jubiläum im nächsten Jahr.

Zeichnerisch Kontakt zu ihrem Mann

Auch der Filmemacher und Maler Peter Patzak sprach kurz. Der Wiener zeigt im Kulturquartier intensive flächige Malereien, die mit Zeichnungen seiner Frau korrespondieren. Eve Joy Patzak war nach einem Schlaganfall sprech- und bewegungsunfähig. Als erstes konnte die Rechtshänderin die linke Hand bewegen, damit nahm sie zeichnerisch Kontakt mit ihrem Mann und der Umwelt auf. Ebenso zärtlich, völlig konträr im Stil die ausgestellten Werke in der Linzer Grottenbahn: Benjamin Lacombe hat mit seinen fotorealistischen Arbeiten wunderschöne Illustrationen zu „Alice im Wunderland“ geschaffen.

Bis 24. März versammelt NEXTCOMIC internationale und heimische Schöpfer der gezeichneten, gemalten Welten, Ausflüge vom Daumenkino bis zum Medium Film inklusive. Im Steyrer Röda zeigt Stefan Beham Wildes und Punkiges, in der Galerie der Stadt Traun sind bis 1. April Martina Peters‘ Werke im Mangastil zu sehen. Im Papiermachermuseum in Laakirchen können Interessierte im März ihre Technik erweitern.

Ein Comic-Held stellt im Kulturquartier aus und gastiert in Wels: Nicolas Mahler wird am Mittwoch im Medienkulturhaus (19.30 Uhr) die „10 häufigsten Fragen an einen Comiczeichner“ beantworten. Eine Koryphäe hat heute ihren Auftritt in Gerhard Haderers „Schule des Ungehorsams“ in der Tabakfabrik: Ralf König, deutscher Virtuose des subversiven (Schwulen-)Comics wird ab 20 Uhr aus seiner „Bibel-Trilogie“ vortragen. Hier sind 12 Euro zu bezahlen, ansonsten gilt bei NEXTCOMIC freier Eintritt.