Im Zeichen der Krisenbekämpfung

LH Stelzer und LH-Stv. Haimbuchner nach OÖVP-FPÖ-Regierungsklausur in Gmunden: „Wir unterstützen und helfen in schwierigen Zeiten“

Die oö. Regierungsteams von OÖVP und FPÖ trafen sich am Montag in Gmunden zu einer Klausur. Im Mittelpunkt stand dabei die bevorstehende Budgeterstellung im Eindruck der erwarteten Herausforderungen in den kommenden Wintermonaten.

Strompreisgarantie bis Ende des Jahres

„Wir haben bereits Anfang des Jahres als eines der ersten Länder den Heizkostenzuschuss erhöht, die Wohnbeihilfe angepasst und mit dem OÖ-Plan Baukostensteigerungen für neue soziale Wohnungen abgefedert. Zudem haben wir auf die Gebührenerhöhungen für Wasser und Kanal verzichtet und bis Ende des Jahres eine Strompreisgarantie beim landeseigenen Strom-Anbieter“, betonten Landeshauptmann Thomas Stelzer (OÖVP) und LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) im Anschluss. Basierend auf einem Ausblick von Univ.-Prof. Teodoro Cocca und WIFO-Chef Gabriel Felbermayr auf die wirtschaftliche Entwicklung wurden erste Eckpfeiler für den Landeshaushalts fixiert.

„Wir spüren täglich in vielen Gesprächen, dass die aktuelle Zeit und die Teuerungen die Menschen sehr belasten. Unser gemeinsames Ziel ist es, in dieser Phase den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern zu helfen. Der künftige Landeshaushalt soll daher ganz im Zeichen der Unterstützung und Hilfe für die Menschen in schwierigen Zeiten stehen“, kündigen Stelzer und Haimbuchner an.

Finanzierung der Hilfen wird zur Herausforderung

Neben den Unterstützungsangeboten und Hilfen des Landes würde insbesondere auch die Mitfinanzierung der Bundeshilfen für das Land und auch für die Gemeinden eine große Herausforderung werden. „Die Einnahmen der Länder sinken, während die Herausforderungen steigen. In Anbetracht der aktuellen Krisen müssen wir den Menschen bestmöglich helfen. Gerade in der Krise gilt: Das beste Budget ist eines, das den Menschen hilft. Und die Menschen können sich in OÖ auf ihr Land verlassen“, so Stelzer und Haimbuchner. „Wenn wir feststellen, dass die Hilfen von Bund und Land nicht reichen, werden wir den Menschen zusätzlich helfen. Das tägliche Leben muss leistbar bleiben.“

Hilfe für Betriebe wichtig für Jobs und Standort

Einig sind sich die Regierungsparteien in Hinblick auf die erforderliche Unterstützung für Betriebe: „Die Teuerungen belasten die Betriebe und gefährden immer mehr auch die Arbeitsplätze. Wir erwarten uns, dass der Bund rasch die angekündigten Unterstützungen für Betriebe auf den Weg bringt, um die Arbeitsplätze zu sichern und damit OÖ ein Land der Arbeit, der Wirtschaft und des Wohlstandes bleibt“, so Stelzer und Haimbuchner.

Grünen-Klubobmann Severin Mayr zeigte sich in einer Aussendung unzufrieden, er vermisse etwa das klare Bekenntis zum Ausbau der Erneuerbaren Energie mit Hilfe von Sonne und Wind.