Im Zeichen des Gewaltschutzes

„Der Weltfrauentag muss eine jährliche Mahnung sein, dass wir in der Frauenpolitik – trotz aller Bemühungen und konstanter Fortschritte – eben noch nicht da sind, wo wir hinwollen: Zur tatsächlichen Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau“, sind sich Frauenlandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander, Landesrätin Michaela Langer-Weninger und OÖVP-Frauensprecherin LAbg. Elisabeth Gneißl einig.

Schutz vor Gewalt

Die unfassbare Serie von Gewalt an Frauen habe in der Gesellschaft zu einem vermehrten Bewusstsein für den Schutz von Frauen geführt. Für Gneißl ist der entschlossene Weg Oberösterreichs der richtige: „Wir wollen neben der Bewusstseinsbildung für das Thema auch den Ausbau von Frauenhäusern und –Übergangswohnungen effizient vorantreiben. In einem eigenen Unterausschuss beraten wir aktuell mit Expertinnen und Experten über zielgerichtete Maßnahmen und wir wollen damit Vorbild für ganz Österreich werden.“

Neben fünf Frauenhäusern und fünf Übergangswohnungen gibt es in OÖ auch 22 Frauenvereine und -beratungsstellen (in jedem Bezirk mindestens eine Einrichtung), zudem wurde eine Online-Frauenberatung eingerichtet. „Es braucht hier einen Stufenplan, um die betroffenen Frauen je nach Bedarfssituation bestmöglich unterstützen zu können“, ergänzt Haberlander.

Ein wichtiger Schritt zu mehr Eigenständigkeit sei auch der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, derzeit laufen dazu Verhandlungen für die Verlängerung der 15A-Vereinbarung Elementarpädagogik mit dem Bund. „Ein rasches Ergebnis ist vor allem für die Gemeinden als Träger von Kinderbildungseinrichtungen von zentraler Bedeutung, denn sie brauchen Planungssicherheit für Aus- und Neubauprojekte“, so Gneißl.

Politik wird weiblicher

Als richtiges Signal erachten Haberlander und Kolleginnen die steigende Zahl von Frauen in Führungspositionen in der oö Politik und der Landesverwaltung: „Mit Langer-Weninger als Landesrätin, drei von fünf OÖVP-geführten Ausschüssen von Frauen geleitet und unseren Spitzenfunktionärinnen in Wirtschafts- und Arbeiterkammer haben wir in den letzten Jahren viel dazu beigetragen, um die Politik weiblicher zu gestalten. Und auch im Topmanagement des Landes Oberösterreich ist es gelungen, ein sehr gutes Geschlechterverhältnis herzustellen.“

Übrigens auch im Nationalrat liegt der Frauenanteil erstmals über 40 Prozent. Aufholbedarf gibt es bundesweit auf Kommunalebene: Die Zahl der Bürgermeisterinnen und weiblichen Gemeinderäte stieg zwar leicht, allerdings kommt man immer noch auf nur 9,5 Prozent Ortschefinnen und 24,6 Prozent Gemeinderätinnen.