Im Zeichen des Ordnungsdienstes

Vor zehn Jahren wurden die Weichen für den Linzer Ordnungsdienst gestellt, „eigentlich eine Zwischenlösung“, erklärt ÖVP-Stadtparteichef Vbgm. Bernhard Baier. Darum nimmt die ÖVP bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einen neuen Anlauf, um den Ordnungsdienst zur echten Stadtpolizei „upzugraden“.

Dazu braucht es eine Verfassungsänderung, die den Statutarstädten eine Stadtwache, wie in „normalen Städten“ erlaubt. Denn vielerorts habe sich die Einrichtung eines derartigen Wachkörpers in Kooperation mit der Bundespolizei hervorragend bewährt. „Eine Stadtpolizei hätte gegenüber der ,Hilfslösung’ Stadtwache wesentlich weitgehendere Kompetenzen. Sie könnte die Bundespolizei bestmöglich bei ihrer Tätigkeit unterstützen und einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in Linz leisten“, ist auch ÖVP-Klubchef Martin Hajart überzeugt.

Grundsätzlich ortet er für die Resolution an den Bund eine Mehrheit, zwar habe der scheidende FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer vorerst abgewunken, aber die FPÖ war eigentlich immer dafür und habe 2017 eine ähnliche Resolution eingebracht. Es sei eine Gretchenfrage für die FPÖ, so Hajart. Und auch für die SPÖ sei es ein Lackmustest. Diese war zwar früher eher skeptisch, aber jüngst forderte SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger sogar selbst mehr Kompetenz in Sicherheitsfragen.

FPÖ-Vize Wimmer sagt zum Abschied „Nein“

„Der Ordnungsdienst erfüllt die erwarteten Aufgaben und er funktioniert sehr gut, wir brauchen keine Parallelstruktur zur Polizei“, winkt aber Noch-Vbgm. Wimmer (FPÖ) ab, dessen Sicherheitsressort der designierte FPÖ-Stadtrat Michael Raml übernehmen wird. „Wir sind uns aber einig, dass der Artikel in der Bundesverfassung abgeschafft gehört“, so Raml, der von 2009 bis 2015 stv. Vorsitzender im Linzer Sicherheitsausschuss war. Damit bleibt weiterhin unklar, ob die FPÖ den Resolutionsantrag der ÖVP unterstützen wird.

Bereits fixiert ist hingegen, dass in dieser Gemeinderatssitzung Verkehrsreferent Markus Hein als neuer FPÖ-Vizebürgermeister von der FPÖ-Fraktion gewählt wird, Raml soll als Stadtrat die Agenden vom Wimmer übernehmen. Und auch bei den Linzer Grünen kommt es am Donnerstag zu einer personellen Veränderung: GR Helge Langer wird neuer Klubobmann und folgt in dieser Funktion Ursula Roschger nach, die wie berichtet neue Landesgeschäftsführerin der Grünen OÖ wird.