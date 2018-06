Imame: Erdogan droht Österreich mit Vergeltung

Die Entscheidung Österreichs, wegen Verstößen gegen das Islamgesetz Moscheen zu schließen und türkische Imame auszuweisen, veranlasste den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zum erwarteten Protest. Nachdem am Freitag nach Bekanntgabe der Maßnahmen durch die Bundesregierung sein Sprecher scharfe Kritik geübt hatte, legte der Präsident tags darauf nach: Österreich bringe die Welt in Richtung eines Krieges zwischen Kreuzrittern und Halbmond, wetterte Erdogan. „Sie wollen unsere Religionsvertreter aus Österreich hinauswerfen. Glaubt ihr, wir werden tatenlos zusehen, wenn ihr das macht? Das heißt, wir werden auch Maßnahmen ergreifen!“ Was er damit genau meinte, sagte Erdogan nicht.

„Empört“ reagierte am Sonntag auch die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), obwohl deren Vizechef Esad Memic am Vortag noch die Schließung von sechs arabischen Moscheen als unproblematisch bezeichnet hatte. Gestern warf IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun der Regierung vor, „die Glaubensgemeinschaft aus politischem Kalkül heraus in Verruf zu bringen“. Die Verkündigung der Maßnahmen am letzten Freitag im Fastenmonat Ramadan sei „ein Affront gegen die Musliminnen und Muslime in Österreich“.